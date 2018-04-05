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Spor

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde transfer yapması mümkün değil"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil

05 Nisan 2018 21:28

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Başkanı Ali Ay, \"Bursaspor\'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro\'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Herkesin farkına varması lazım\" dedi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, yeşil beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarıyla sohbet etti. Takımın idmanını takip eden başkan Ay, önlerindeki Kasımpaşa maçına ilişkin, \"Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli bir maç. Her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz ancak bazen olmayınca olmuyor. İnşallah güzel günler bizi bekliyor\" dedi.
Kulübün içerisinde bulunduğu mali sıkıntılara da değinen başkan Ay, \"Mali sıkıntılarımız elbette bizi üzen taraf. Bunları da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Birlik olmayı bu yüzden devamlı söylüyorum. Bursaspor\'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro\'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Herkesin farkına varması lazım artık. Gelecek sezondan itibaren puan silmeler başlayacak artık. Bursaspor\'u bu duruma kimse sokmamalı. Biz de bunun için çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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