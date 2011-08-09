-BURSASPOR BANGURA İLE ANLAŞTI BURSA (A.A) - 08.08.2011 - Bursaspor, İsveç'in AIK Stockholm takımının Sierra Leonelli oyuncusu Bangura ile her konuda anlaştı. Bangura ile anlaşma sağlandığına ilişkin duyuru kulübün, ''www.bursaspor.org.tr'' adresli resmi internet sitesinden yapıldı. Sitede, ''Bangura Artık Timsah'' başlığıyla yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: ''İsveç'in AIK Stockholm takımında forma giyen Sierra Leonelli oyuncu Teteh Bangura ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Teteh Bangura önümüzdeki günlerde Özlüce Tesisleri'ne gelerek kendisini Bursasporlu yapan resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Bangura transferinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.''