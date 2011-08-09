T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR BANGURA İLE ANLAŞTI BURSA (A.A)

09 Ağustos 2011 00:21

-BURSASPOR BANGURA İLE ANLAŞTI BURSA (A.A) - 08.08.2011 - Bursaspor, İsveç'in AIK Stockholm takımının Sierra Leonelli oyuncusu Bangura ile her konuda anlaştı. Bangura ile anlaşma sağlandığına ilişkin duyuru kulübün, ''www.bursaspor.org.tr'' adresli resmi internet sitesinden yapıldı. Sitede, ''Bangura Artık Timsah'' başlığıyla yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: ''İsveç'in AIK Stockholm takımında forma giyen Sierra Leonelli oyuncu Teteh Bangura ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Teteh Bangura önümüzdeki günlerde Özlüce Tesisleri'ne gelerek kendisini Bursasporlu yapan resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Bangura transferinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24