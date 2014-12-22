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Spor

Bursaspor, Avrupa kupalarından bir yıl men edildi

UEFA, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'u bir yıl Avrupa kupalarından men etti

22 Aralık 2014 22:41

Bursaspor'a verilen cezanın, Avrupa kupalarına katılmayı hak kazandığı ilk sene geçerli olacağı belirtildi.

UEFA Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamada, Bursaspor'un 1 yıl Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu. UEFA ayrıca yeşil-beyazlı kulübe 100 bin Euro da para cezası verildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, "Bursaspor, 1 sene UEFA organizasyonlarında oynamaktan men edilmiştir. Bu ceza, önümüzdeki 4 sezon için (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19) geçerlidir" ifadelerine yer verildi.

Kurul, cezayı finansal fair-play'e aykırılıktan verdi. Yeşil beyazlılar, önümüzdeki 4 yıl içinde kupalara hak kazandığı ilk yıl cezasını çekecek.

 

3 kulüp daha ceza aldı

 

Öte yandan UEFA tarafından Bursaspor dışında 3 takıma daha ceza verildi. Bu ekipler Litvanya'dan FK Ekranas ile Romanya'dan CFR 1907 Cluj ve FC Astra Giurgiu.

 

 

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