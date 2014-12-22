Bursaspor, Avrupa kupalarından bir yıl men edildi

Bursaspor'a verilen cezanın, Avrupa kupalarına katılmayı hak kazandığı ilk sene geçerli olacağı belirtildi.

UEFA Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamada, Bursaspor'un 1 yıl Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu. UEFA ayrıca yeşil-beyazlı kulübe 100 bin Euro da para cezası verildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, "Bursaspor, 1 sene UEFA organizasyonlarında oynamaktan men edilmiştir. Bu ceza, önümüzdeki 4 sezon için (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19) geçerlidir" ifadelerine yer verildi.

Kurul, cezayı finansal fair-play'e aykırılıktan verdi. Yeşil beyazlılar, önümüzdeki 4 yıl içinde kupalara hak kazandığı ilk yıl cezasını çekecek.

3 kulüp daha ceza aldı

Öte yandan UEFA tarafından Bursaspor dışında 3 takıma daha ceza verildi. Bu ekipler Litvanya'dan FK Ekranas ile Romanya'dan CFR 1907 Cluj ve FC Astra Giurgiu.