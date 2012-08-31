Bursaspor Avrupa defterini kapattı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Twente’yi 3-1 mağlup eden yeşil beyazlılar, normal süresi 3-1 Twente’nin üstünlüğüyle geçilen rövanş maçını uzatma dakikalarında yediği golle 4-1 kaybederek gruplara kalma şansını kaybetti.

Bursaspor karşılaşmaya Carson, Vederson, N'Diaye, Sestak, Batalla, Pinto, Ömer, Basser, Ozan, Musa ve İbrahim ilk 11’i ile başladı. Ev sahibi Twente ise sahaya Mihaylov, Wisgerhof, Schilder, Brama, Fer, Tadic, Janssen, Rosales, Douglas, Castaignos ve Bulykin ilk 11’i ile çıktı.

Skor avantajını korumak için maça kontrollü başlayan Bursaspor, ilk dakikalarda kendi sahasından hızlı çıkarak rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Oyunu yeşil beyazlıların sahasına yıkan Twente, 26. dakikada penaltı kazandı.

Ceza sahası içine yapılan ortada hakem Ömer Erdoğan’ın topa eliyle müdahale ettiğini işaret etti ve panltı noktasını gösterdi. Ev sahibi takımda penaltı vuruşu için topun başına geçen Fer, kaleci Carson’ı mağlup ederek topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra Twente kalesine daha fazla gitmeye başlayan Bursaspor, önemli pozisyonlar üretti. Temsilcimiz aradığı golü 45 artı 3. dakikada Pinto ile buldu. Sağ kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Basser, boş pozisyondaki Pinto’yu topla buluşturdu. Şilili futbolcu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve skora 1-1 eşitlik geldi.

İlk yarıda başka gol olmazken, takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine Twente hızlı başladı. Bursaspor kalesine ilk dakikalarda etkili gelen ev sahibi takım, 61. dakikada Schilder’in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Bu golden sadece 1 dakikada sonra Twente’de sahne alan Gıtierrez, kaleci Carson’ı mağlup ederek skoru 3-1 yaptı.

Bursaspor’da Basser, 89. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da hakeme itiraz ettiği için tribüne gönderildi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, normal sürenin 3-1 Twente üstünlüğüyle bitmesiyle uzatma dakikalarına geçildi.

Sahada 10 kişi ile mücadele eden Bursaspor, oyunu kendi yarı sahasında kabul etmek zorunda kaldı. Ev sahibi takım, aradığı golü 116. dakikada buldu. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Fer, topu Bursaspor ağlarına gönderdi ve Twente skoru 4-1 yaptı.

Uzatma dakikalarının ikinci 15 dakikasında da başka gol olmazken, Twente sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılarak gruplara kalan taraf oldu.



Twente: 4 – Bursaspor: 1

Stat: De Grolsch Veste

Hakemler: Nicola Rizzoli, Luca Maggiani, Alessandro Giallatini (İtalya)

Twente: Mihaylov, Wisgerhof, Schilder, Brama, Fer, Tadic, Janssen (Dk. 59 Gutierrez), Rosales, Douglas, Castaignos (Dk. 118 Landzaat), Bulykin (Dk. 59 Verhoek)

Bursaspor: Carson, Vederson, N’Diaye (Dk. 82 Adem), Sestak, Batalla (Dk. 111 Ferhat), Pinto, Ömer, Basser, Ozan (Dk. 40 Hakan), Musa, İbrahim

Goller: Dk. 26 Fer (Penaltıdan), Dk. 61 Schilder, Dk. 62 Gutierrez (Twente), Dk. 48 Pinto (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Brama, Dk. 54 Fer, Dk. 88 Castaignos (Twente), Dk. 26 Ömer, Dk. 54 İbrahim, Dk. 102 Carson, Dk. 115 Musa (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Basser (Bursaspor)