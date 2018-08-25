Bursaspor, Atiker Konyaspor'a konuk oluyor

BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Yarın saat 21.45\'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan bu mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu\'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak.

BURSASPOR\'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki yeşil beyazlı ekip bugüne dek Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 14\'ünü Bursaspor kazanırken, Timsah geride kalan 8\'er maçta beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan her iki maçta da Bursaspor galibiyete uzanan taraf oldu. Atiker Konyaspor ligin ilk iki haftasında 4 puan toplarken, Bursaspor ise 1 puanda kaldı.

TİMSAH SON MAÇLARDA ETKİLİ

Konya\'da oynanan lig maçlarında ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor, Konya deplasmanına çıktığı 15 lig maçının yalnızca 3\'ünü kazanabildi. Ancak bu galibiyetler son 5 karşılaşmada gelirken, Konya deplasmanında çıktığı ilk 11 Süper Lig maçında sadece 5 gol atabilen Bursaspor, son 4 karşılaşmada ise rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bursaspor, Konya\'daki lig maçlarının 7\'sini kaybetti, 5\'inde ise berabere kaldı.

KONYASPOR GOLCÜ YÖNÜYLE ÖN PLANDA

Atiker Konyaspor bu sezon golcü kimliğiyle öne çıkarken ligdeki 2 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerin dördüne Ömer Ali Şahiner ikişer gol ve asist ile katkı verdi. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba\'nın ise özellikle bu isme özel önlem aldırması bekleniyor. Öte yandan Bursaspor ise gol yollarında kısır bir görüntü çiziyor. Timsah, 2 maçta yalnızca 1 kez gol atabildi.

ÇALIMBAY, AYBABA\'YA ÜSTÜN

Teknik direktörlere bakıldığında ise Rıza Çalımbay\'ın Samet Aybaba\'ya üstünlük kurduğu görülüyor. Farklı takımların başında 17 kez karşılaşan iki teknik adamdan Çalımbay\'ın takımları 9 kez, Aybaba\'nın takımları ise 7 kez kazandı, 1 maç da berabere bitti. Son olarak her iki teknik adam geçen sezon oynanan Trabzonspor-Sivasspor karşı karşıya gelirken, o maçı Aybaba\'nın çalıştırdığı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.