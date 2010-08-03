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Spor

BURSASPOR ARJANTİNLİ NUNEZ İLE ANLAŞTI BURSA (A.A)

03 Ağustos 2010 21:39

-BURSASPOR ARJANTİNLİ NUNEZ İLE ANLAŞTI BURSA (A.A) - 03.08.2010 - Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un, Arjantinli forvet Leonel Nunez ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünün ardından Nunez ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaşmaya varıldı. Arjantin'in Independiente takımının formasını 2 sezondur giyen 1.85 metre boyundaki Nunez, 57 maçta 18 gol attı. 2007-08 sezonunda Yunanistan'da Olympiakos formasını yarım sezon giyen futbolcu, ligde 18 maçta 2 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Nunez'in, yarın saat 17.30'da Kent Meydanı'nda düzenlenecek törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

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