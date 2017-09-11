Bursaspor ara vermedi

Cemal UEKENTOK/ BURSA (DHA)- BURSASPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu hafta oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teleset Mobilya Akhisarspor’u ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-0 yenen Bursaspor, ara vermeden 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması için çalıştı. Teknik direktör Paul Le Guen, antrenman öncesinde futbolcularıyla saha içerisinde yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaptı, maçta tespit ettiği eksi ve artıları anlattı. Bursaspor‘un sabah çalışması yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam etti. Teleset Mobilya Akhisarspor ve U 21 maçlarında 90 dakika forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.

JOHN VE FURKAN TAKIMA DÖNDÜ

Bursaspor’da haftanın ilk çalışmasına Batalla, Badu ve Ekong katılmadı. Bu oyuncuların tedavileri yapılırken, antrenman ise salonda tamamladı. Bu arada uzun bir aradan sonra Furkan Özçal, takımla birlikte çalışmaya dahil oldu. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Josua John da takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bursaspor yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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