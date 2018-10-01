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Spor

Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

BURSA,(DHA) Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başlarken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet'nin durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak

01 Ekim 2018 20:50

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başlarken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet\'nin durumu çekilecek MR\'ın ardından netlik kazanacak.
Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.
Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Torun kondisyon salonunda çalışırken, kasık adalesindeki sertlik devam eden Bogdan Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Cybex testine giren Staphane Badji ve Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet antrenmanda yer almadı. Saivet\'in durumu çekilecek MR\'ın sonunda netlik kazanacak.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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