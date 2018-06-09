Bursaspor, Ankaragücü ile karşılaşacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TSYD Bursa Şubesi üyeleri iftarda bir araya gelirken, Bursaspor\'un kardeş takımı Ankaragücü ile TSYD Ankara Futbol Turnuvası\'nda karşılaşacağı açıklandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi üyeleri düzenlenen iftarda bir araya geldi. Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, üyelere daha fazla imkan sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Merkezi\'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, eşi İpek Ekmekçi, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursaspor yönetim kurulu üyesi Nihat Arı, TSYD Akreditasyon sorumlusu Birgül Pullukçu, şube organizasyon sorumlusu Kübra Gülseren, Furpa Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alparslan, Yavuzselim Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı ve Meclis üyesi Latif Albayrak\'ın yanı sıra dernek üyeleri ve çalışanları katıldı.

ÇITA YÜKSELECEK

Keyifli bir ortamda geçen iftar yemeğinin ardından gecenin açılış konuşmasını yapan TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, göreve geldikleri günden itibaren üyelere daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi. Derneğin çıtasını emanet aldıkları değerli başkanlardan daha da yukarı çıkarmak için var güçleriyle gayret ettiklerini kaydeden Ekmekçi, \"TSYD çok büyük bir markadır. Bu markayı da tüm üyelerle birlikte geliştireceğiz\" diye konuştu.

Mehmet Ali Ekmekçi, Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil\'in de katkılarıyla TSYD Ankara Futbol Turnuvası\'nda Bursaspor\'un kardeş Ankaragücü ile karşılaşacağını da ifade etti.

ÜYELERE HAVUZ ÜCRETSİZ

Üyelere yönelik faaliyetlerin artarak sürdüğünü vurgulayan başkan Ekmekçi, sosyal tesiste bulunan Ahmetabi Teras adlı restoranın yanı sıra Hacı Hasanoğulları ile de indirim anlaşmaları yaptıklarını dile getirdi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sosyal tesis içinde yer alan havuzdan da tüm TSYD Bursa Şubesi üyelerinin ücretsiz yararlanacağını müjdeleyen Mehmet Ali Ekmekçi, üye yakınlarına ise yüzde 25 oranında indirim uygulanacağını dile getirdi.

TSYD Genel Merkezi\'nin düzenlediği yarışmada ödül kazanan TSYD Bursa yönetim kurulu üyesi Recai Uysal ile üye Erkan Sağlık\'a da şube yönetimi tarafından hediye takdim edildi.

İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün ise Bursa\'ya katkı sağlayan TSYD ailesine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ise TSYD Bursa ile işbirliğini sürdüreceklerini, Bursa\'da sportif başarıyı en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Bursaspor yöneticisi Nihat Arı da camianın kenetlenmesi halinde bu yıl başarılı bir sezon geçireceklerinden emin olduklarını söyledi.

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