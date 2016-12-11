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Bursaspor Anı Duvarı'na Beşiktaş şehitlerinin adı yazılacak

"Saldırıda hayatlarını kaybeden Şehitlerimizin isimleri Bursaspor Anı Duvarında yer alacaktır"

11 Aralık 2016 19:28

Yeşil Beyazlı kulüp, Beşiktaş'ta oynadıkları maçın bitiminde 45 dakika sonra gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenlerin adının Bursaspor Anı Duvarı'nda yer alacağını duyurdu.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'nın yakınında emniyet güçlerine karşı yapılan terör saldırısında 30'u polis 38 kişinin şehit olduğu açıklandı. Bu hain saldırının ardından Bursaspor Kulübü anlamlı bir harekete imza attı.

Maçka'daki canlı bomba polis durdurunca kendini böyle patlattı:

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Saldırıda hayatlarını kaybeden Şehitlerimizin isimleri Bursaspor Anı Duvarı'nda yer alacaktır" dendi.

 

 

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