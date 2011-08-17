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Spor

Bursaspor, Anderlecht maçına hazır BURSA (A.A)

17 Ağustos 2011 22:12

-Bursaspor, Anderlecht maçına hazır BURSA (A.A) - 17.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, iki gün önce hayatını kaybeden Bursaspor'un efsane futbolcusu ve teknik direktörü Nejat Biyediç'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Bu bölümde, 18 kişilik maç kadrosu, ısınma koşularının ardından pas ve pres çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde maçın taktik ağırlıklı çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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