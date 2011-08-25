-Bursaspor Anderlecht maçına hazır BRÜKSEL (A.A) - 24.08.2011 - Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, son çalışmasını maçın oynanacağız Constant Vanden Stock Stadı'nda yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmanda Ertuğrul Sağlam'ın oyuncularına ısınma koşularının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptırdığı öğrenildi. Bursaspor'un yarın akşamki maça Carson, Serdar, Ömer, Stepanov, Vederson, N'Diaye, Insua, Turgay, Batalla, Mehmet Sak ve Bangura muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.