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Spor

Bursaspor Alanyaspor maçına hazır

BURSA, (DHA) - BURSASPOR, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı

18 Ağustos 2017 21:25

BURSA, (DHA) - BURSASPOR, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Büyükşehir Belediye Stadı\'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bursaspor, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Stadı\'nda yaptığı antrenmanla yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Fransız teknik adam, idman öncesinde ise oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra taktik çalışma yaptı. Alanyaspor maçının son hazırlığını gerçekleştiren Bursaspor, Özlüce Tesisleri\'ne giderek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

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