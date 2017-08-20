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Spor

Bursaspor-Alanyaspor: 3-2

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA) - STAT: Bursa Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mustafa Savranlar (xx) BURSASPOR: Harun (xx)- Barış Yardımcı (xx) (Dk

20 Ağustos 2017 00:53

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA) -
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mustafa Savranlar (xx)
BURSASPOR: Harun (xx)- Barış Yardımcı (xx) (Dk.64 Furkan Soyalp xx), Ekong (xxx), Titi (xxx), Aziz Behich (xx), Agu (xxx), Badu (xx), John (xx) (Dk.53 Jorquera xx), Batalla (xxx), Stancu (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xx) (Dk.71 Delarge xx)
ALANYASPOR: Haydar (xx)- Gassama (xx), Fofana (xx) (Dk.61 Berkan xx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), Sackey (xx), Matiatis (xx) (Dk.61 Cenk Ahmet xx), Emre Akbaba(xxx), Efecan (xx), Mbiala (xxx) (Dk.79 Emre Nafiz x), Vagner Lov (xxx)
GOLLER: Dk.38 Badu, Dk.44 Batalla (p), Dk.90+1 Delarge (Bursaspor), DK.62 Mbiala, Dk.67 Vagner Lov (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Stancu, Delarge (Bursaspor), Gassama, Emre Nefiz (Alanyaspor)

SPOR Toto Süper Lig’in yeni sezonunda sahasındaki ilk maçında Alanyaspor ile karşılaşan Bursaspor, rakibini 3-2 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nın yenilenen zemininin büyük bölümü, hibrit yapılamaması nedeniyle öbek öbek kalktı. Bursasporlu taraftarlar, Antalya’da oynanan Göztepe-Eskişehir play-off final maçında çıkan olaylar nedeniyle verilen cezaları protesto etti. Kardeş kulüp Göztepe taraftarlarına destek vermek amacıyla sırtlarını sahaya dönerek 1 dakikalık protestonun ardından ‘Terörist değiliz’ sesleri yükseldi. Ardından Bursaspor’u desteklemeye başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada gelişen Bursaspor atağında Agu’nun sağdan ortasında arkada Stancu topu kontrol etti. Kale sahasına kesti. Kubilay’ın vuruşu kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
23. dakikada Batalla’nın köşe atışında arka direkte iyi yükselen Agu’nun kafa şutunu kaleci Haydar köşede yakaladı ve gole izin vermedi.
38. dakikada Alanyaspor savunmasında Sackey’in uzaklaştırmak istediği top kalkan çime çarpıp yön değiştirdi. Batalla topu Badu’nun önüne gönderdi. Badu ceza alanına yöneldi. Yerden köşeye sert vurdu: 1-0
42. dakikada Badu orta alandan ilerledi, pasında topla buluşan John, ceza alanına girdi. Wellinton’un müdahalesiyle yere düştü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada atışı kullanan Batalla skoru 2-0 yaptı.
Bursaspor ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
47. dakikada John’un sağdan arka direğe ortasında Aziz Behich’in kafa şutunda top üsten dışarıya çıktı.
56. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mbiala’nin sert şutunu kaleci Harun köşeden yumrukladı ve gole izin vermedi.
60. dakikada Tzavellas’ın soldan ortasında Vagner Lov’un kafa şutunu Harun yakaladı ve gole izin vermedi.
61. dakikada Vagner Lov, ceza alanı dışında Ekong ile girdiği ikili mücadelede düşünce hakem serbest vuruş verdi. Emre’nin vuruşu barajdan geri göndü.
62. dakikada Alanyaspor, Emre ile süratle Bursaspor ceza alanına yöneldi. Kale sahasına yerden sert kesti. Mbiala boş kaleye gönderdi: 2-1
67. dakikada Alanyaspor’un savunmadan uzun gönderdiği topu Badu engellemeyince, Vagner Lov, süratle cezalanına girdi. Üzerine gelen Harun’un altından topu filelere gönderdi: 2-2
69. dakikada Jorpuera’nın pasında Batalla ceza alanı dışında topla buluştu. Yerden sert vurdu top, direğin dibinden dışarıya gitti.
73. dakikada Emre bir anda Harun ile karşı karşıya kaldı. Sert vurdu. Harun bu kez açıyı kapatıp gole izin vermedi.
90+1. dakikada Batalla’nın derinleme pasına hareketlenen Delarge, Alanyasporlu iki savunmacıdan sıyrıldı, üzerine gelen kaleci Haydar’ın altından topu filelere gönderdi.

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