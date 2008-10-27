Bursaspor ağır yaralı



Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Muhteşem taraftarımıza iki haftadır yaşattığımız üzüntü, beni derinden yaraladı'' dedi.





Yazıcı, 5-2 yenildikleri Fenerbahçe maçında iyi futbol oynamadıklarını, hatta ''kötü'' mücadele ettiklerini, ancak bu farklı yenilgiyi ileriki haftalarda telafi edeceklerine inandıklarını söyledi.



''Futbol bu, yenmek de var yenilmek de'' diyen Yazıcı, her takımın zaman zaman bu durumları yaşayabileceğini ama en önemlisinin, lig sonunda sıralamada elde edilecek derecenin olduğunu vurguladı.



İbrahim Yazıcı, Bursaspor taraftarlarının, Eskişehirspor maçı sonrası 2-1'lik yenilgiye karşın futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladığını, Fenerbahçe karşısında da farklı mağlubiyete rağmen takımlarını 90 dakika desteklediklerini anlatarak, ''Muhteşem taraftarımıza iki haftadır yaşattığımız üzüntü, beni derinden yaraladı. Böyle taraftara sadece şapka çıkarılır. Takımımız taraftarlarımızın desteğiyle yine eski günlerine dönecektir'' diye konuştu.