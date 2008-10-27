T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor ağır yaralı

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Muhteşem taraftarımıza iki haftadır yaşattığımız üzüntü, beni derinden yaraladı'' dedi.

27 Ekim 2008 02:00


Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Muhteşem taraftarımıza iki haftadır yaşattığımız üzüntü, beni derinden yaraladı'' dedi.


Yazıcı,  5-2 yenildikleri Fenerbahçe maçında iyi futbol oynamadıklarını, hatta ''kötü'' mücadele ettiklerini, ancak bu farklı yenilgiyi ileriki haftalarda telafi edeceklerine inandıklarını söyledi.

''Futbol bu, yenmek de var yenilmek de'' diyen Yazıcı, her takımın zaman zaman bu durumları yaşayabileceğini ama en önemlisinin, lig sonunda sıralamada elde edilecek derecenin olduğunu vurguladı.

İbrahim Yazıcı, Bursaspor taraftarlarının, Eskişehirspor maçı sonrası 2-1'lik yenilgiye karşın futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladığını, Fenerbahçe karşısında da farklı mağlubiyete rağmen takımlarını 90 dakika desteklediklerini anlatarak, ''Muhteşem taraftarımıza iki haftadır yaşattığımız üzüntü, beni derinden yaraladı. Böyle taraftara sadece şapka çıkarılır. Takımımız taraftarlarımızın desteğiyle yine eski günlerine dönecektir'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24