Bursaspor açılış dinlemedi, Trabzonspor'u 3'ledi

Trabzonspor, sezon açılışı kapsamında oynadığı Bursaspor hazırlık maçını 3-0 kaybetti.



Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yaptığı organizasyonla 2016-2017 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.



Mücadele öncesinde 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bordo-mavililer Onur, Zeki, Uğur, Durica, Ibanez, Yusuf Erdoğan, Onazi, Okay, Castillo, Bero ve Muhammed Demir 11’i ile, yeşil-beyazlılar ise Harun, Serdar, Şamil, İsmail, Aziz Behich, Merter, Bilal, Del Valle, Batalla, Sercan Yıldırım ve Necid 11’i ile mücadeleye başladı.



Karşılaşmaya baskılı başlayan Trabzonspor, Castillo ve Onazi’nin etkili performansıyla Bursaspor kalesine zor anlar yaşattı. 20. dakikada Batalla’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Okay’ın Merter’e yaptığı hareketi faul olarak nitelendiren hakem Onur Karabaş, penaltı noktasını gösterdi. 21. dakikada Batalla’nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak’ın solundan ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın geri kalanında bordo-mavililerin forveti Muhammed Demir, sakatlanarak oyundan çıkarken, ilk yarı Bursaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya Bursaspor golle başladı ve farkı 2’ye çıkardı. 53. dakika Del Valle’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Necid’e arkadan müdahale bulunan Uğur’un Demirok’un hareketini hakem Onur Karabaş, bir kez daha penaltı olarak nitelendirdi. 54. dakikada Çek futbolcu Necid’in kullandığı penaltı kaleci Onur’un kapattığı köşeden ağlara gitti.



68. dakikada sol kanattan Bilal Kısa’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Faty’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Bursaspor skoru 3-0 yaptı. Mücadele yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Öte yandan Bursaspor’un 3-0 öne geçmesinden sonra Trabzonsporlu taraftarlar ile bazı polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.