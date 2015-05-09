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Spor

Bursaspor 7 - 1 Karabükspor

Bursaspor, sahasında ağırladığı Karabükspor'u mağlup ederek Avrupa Ligi mücadelesini sürdürdü

09 Mayıs 2015 22:46

Bursaspor, sahasında ağırladığı Karabükspor'u mağlup ederek Avrupa Ligi mücadelesini sürdürdü. Bursaspor, Karabükspor'u 7-1 mağlup etti. Fernandao 4 gol attı. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Samuel Holmen, 25, 50 (penaltıdan), 52 ve 82. (penaltıdan) dakikalarda Fernandao, 65. dakikada Volkan Şen ile 78. dakikada Bakambu kaydederken konuk ekibin tek sayısı 39. dakikada Joseph Akpala'dan geldi.

Goller: Dk. 18 Holmen, Dk. 25, 50 (penaltıdan), 52 ve 81 (penaltıdan) Fernandao, Dk. 65 Volkan Şen, Dk. 78 Bakambu (Bursaspor), Dk. 39 Akbala (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Dk. 5 Mabiala, Dk. 62 Sow (Kardemir Karabükspor), Dk. 57 Josue (Bursaspor)

Stat: Bursa Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Serkan Olguncan

Bursaspor: Harun Tekin, Holmen, Serdar Aziz (Dk. 83 Ertuğrul Ersoy), Şamil Çinaz, Emre Taşdemir (Dk. 70 Ozan İpek), Bekir Yılmaz, Belluschi, Volkan Şen, Josue (Dk. 66 Traore) , Fernandao, Bakambu

Kardemir Karabükspor: Waterman, Erdem Özgenç, Mabiala, Yiğit İncedemir, Tanju Kayhan, Musa Çağıran (Dk. 69 Hakan Özmert), Furkan Özçal, Erkan Kaş, Viola (Dk. 44 Sow), Ahmet İlhan Özek, Fatih Candan (Dk. 33 Akbala)

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