T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor, 6 haftadır galip gelemiyor

Bursaspor oynadığı son 6 resmi maçın 5'ini kaybetti

19 Şubat 2017 16:31

por Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor 6 haftadır galip gelemiyor. 

Ligde son olarak 15. haftada 19 Aralık'ta sahasında Antalyaspor'u genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ve Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Bursaspor, sonrasında oynadığı 6 lig maçında sadece 1 beraberlikle puan alabildi.

İlk 15 haftalık periyotta 27 puan toplayan Bursaspor, kazanamadığı 6 maçlık süreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında hanesine yazdırdı.

Yeşil-beyazlılar, oynadığı son 6 maçta 3 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Bursaspor'un son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

16. hafta Gençlerbirliği - Bursaspor: 3- 1

17. hafta Bursaspor - Trabzonspor: 1 - 2

18. hafta Bursaspor - Adanaspor: 0 - 1

19. hafta Medipol Başakşehir - Bursaspor: 1 - 0

20. hafta Bursaspor - Fenerbahçe: 1 - 1

21. hafta: Kayserispor - Bursaspor: 2 - 0

ETİKETLER

Bursasporkazanamıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24