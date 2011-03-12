Bursaspor 5 haftada 9 puan kaybetti

T24 - Geçen hafta sahasında İBB'yle 1-1 berabere kalan Bursaspor, Karabük'ten de aynı skorla döndü. Timsah, son 5 haftada 9. puanını kaybederek zirve yarışında bir darbe daha aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Karabük'te güneşli güzel bir günde, keyifli bir mücadele vardı. Son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirvenin 5 puan gerisine düşen Bursaspor, ligin zorlu deplasmanlarından birine çıktı. Hızlı akınlar ve kaçan çok sayıda pozisyonun yaşandığı mücadelede ilk yarıda atılan karşılıklı goller skoru belirledi.

Bursaspor maça baskılı başlarken, henüz 4. dakikada kullanılan kornerde yeşil-beyazlı formayı ara transferde sırtına geçiren Kenny Miller, ligdeki 4. golünü şık bir vuruşla kaydetti.

Golden sonra toparlanan ve oyunu karşı alana yıkan Kardemir Karabükspor, 20. dakikada İlhan'ın golüyle dengeyi sağladı. Temponun hiç düşmediği ilk yarıda önce Bursaspor, Miller, Altidore ve Batalla ile 3 kez gole çok yaklaştı. Devrenin sonlarında ise Kerim, Angelov ve Coelho ile öne geçme şansı Karabük'ün ayağına geldi.

İkinci yarıya daha çok savunmada kalıp, rakibine alan bırakmayarak başlayan Karabükspor, kontrataklarda Angelov ile etkili olmaya çalıştı. Ancak ilk yarıdaki tempo, fauller ve oyuncu değişiklikleriyle bir hayli düştü. Devrenin tek ciddi pozisyonunda 80. dakikada Batalla, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.

Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 9 pua kaybeden Bursaspor bu sonuçla puanını 50 yaptı. Son 2 maçını beraberlikle geçen Karabükspor ise 25. haftayı 34 puanla kapattı.







KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1 - BURSASPOR: 1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Orkun Aktaş

Kardemir Karabükspor: Tomiç, Birol, Cernat, Kerim, Deumi, Dyego, Seric, İlhan, Muhammet, Hakan Söyler, Angelov

Bursaspor: Ivankov, Ali, Ergiç, Altıdore, Svensson, Mustafa, Serdar, İbrahim, Ozan İpek, Batalla, Miller

Goller: Dk. 20 İlhan (Kardemir Karabükspor), Dk. 4 Miller (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 23 Muhammet (Kardemir Karabükspor), Dk. 28 Mustafa (Bursaspor)



Maçtan dakikalar

Müsabakanın ilk dakikalarında misafir ekip özellikle kanatlardan yaptığı ataklarla tehlike yarattı. 3. dakikada sol kanattan Ozan İpek ceza sahasına ortaladı, penaltı noktasının hemen önünde Batalla önünde kalan topa vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

4. dakikada sağ kanattan Batalla'nın kullandığı korner atışında, kale sahası içinde bulunan Miller'in sırtı kaleye dönükken yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

10. dakikada Kardemir Karabükspor'da Cernat, orta alandan aldığı topla ceza alanına kadar girdi, defans oyuncuları topu güçlükle uzaklaştırabildi.

20. dakikada ev sahibi takımdan Angelov, savunmanın arkasına attığı pasla İlhan'ı kaleci ile karşı karşıya bıraktı. İlhan topu Ivankov'ın sağından ağlara gönderdi: 1-1.

28. dakikada Bursaspor'da sağ kanattan yapılan orta kafalardan sekerek arka direkte Altıdore'dun önünde düştü. Altıdore topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

30. dakikada Bursaspor'da sağ çaprazdan Batalla ceza sahasına girdi, sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

34. dakikada savunmadan hızlı çıkan ev sahibi ekipte Angelov, sağ kanattan bindirme yaparak topu Kerim'in önüne bıraktı. Kerim, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurdu ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

40. dakikada Kardemir Karabükspor'dan Angelov ceza sahasına girerken İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Çakır, devam karar verdi.

42. dakikada Bursaspor'da Ali Tandoğan, sağ kanattan serbest vuruşu kullandı. Penaltı noktasına üzerinde kaleci Tomic topu yumruklayarak uzaklaştırdı.