-BURSASPOR "OLİVER KAPO" HABERLERİNİ YALANLADI BURSA (A.A) - 27.08.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Wigan Atletic takımından Fransız oyuncu Oliver Kapo ile anlaştıkları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Yazıcı, yaptığı açıklamada, bugün bazı yayın organlarından Bursaspor'un Kapo ile anlaştığı yönünde haberlerin yer aldığını bildirdi. Bu haberin doğru olmadığını dile getiren Yazıcı, ''Wigan Atletic takımından Fransız oyuncu Oliver Kapo ile anlaştığımız yönündeki haberler kesinlikle asılsızdır. Şuan için böyle bir transfer gündemimizde değil'' dedi. Yazıcı, bu tür haberlerin kasıtlı olarak yapıldığına inandığını ifade ederek, ''Bu tür asılsız haberler taraftarlarımızı da farklı türlü beklentiler içine sokuyor. Benim ağzımdan çıkmadıkça bu tür haberlere itibar edilmemesini istiyorum'' diye konuştu.