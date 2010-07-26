-BURSASPOR 3. ETABA GEÇTİ BURSA (A.A) - 25.07.2010 - Turkcell Süper Lig şampiyonu Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde üçüncü etap çalışmalarına başladı. Avusturya kampından sonra iki günlük iznin ardından Özlüce Tesisleri'nde toplanan futbolcular, yardımcı antrenör Mutlu Topçu nezaretinde antrenman yaptı. Çalışmayı, 100 dolayında taraftar da izledi. Antrenmana, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yanı sıra izinli olan kaleci Ivankov ve Kirita katılmadı. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda, kampta aldığı darbe nedeniyle tedavisi devam eden Arjantinli orta saha oyuncusu Insua, doktor kontrolünde yürürken diğer futbolcular gruplar halinde koşu çalışması yaptı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.