Bursaspor 2'nci galibiyetini aldı

Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Karabük'ü 1-0 mağlup ederek Süper Lig'in 7. haftasında 2. galibiyetini aldı.



Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış mücadelesinde ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Bursaspor, deplasmanda Karabükspor'u 1-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Karabükspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelede Bursaspor'a galibiyeti getiren tek golü 31. dakikada Murat Yıldırım kaydetti. Karabükspor'da Samba Sow, 28. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de 2. galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi. Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar

11. dakikada Bursaspor'dan Taiwo'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta top doğrudan kaleye gitti. Kaleci, Waterman, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Bursaspor'da Kazım Kazım'ın pasıyla topla buluşan Belluschi'nin şık bir topuk hareketiyle cezası sahasına girerek yaptığı aşırtma vuruşta top auta çıktı.

28. dakikada Kardemir Karabükspor'da Sow, Kazım Kazım'a yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

31. dakikada konuk ekipte Basser, ceza sahası dışında buluştu topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Waterman'dan seken topu Murat Yıldırım ağlarla buluşturdu:1-0

37. dakikada Kardemir Karabükspor'da Erkan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda kaleci Frey, gole izin vermedi.

48. dakikadaKardemir Karabükspor'da ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert, topu ceza sahasına ortaladı. İlhan Parlak'ın, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kardemir Karabüksporlu Lualua'nın çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Frey gole izin vermedi.

56. dakikada ceza sahasına giren Lualua'nın pasıyla topla buluşan İlhan Parlak'ın musait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Frey, golü önledi.

75. dakikada Bursaspor'da Batalla'nın verdiği pasla ceza yayı önünde topla buluşan Belluschi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - BURSASPOR: 1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Süleyman Abay, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

Kardemir Karabükspor: Waterman, Uğur Uçar, Mabiala, Puygrenier, İshak Doğan, Sow,Ahmet İlhan Özek (Dk. 25 Erkan Kaş), Hakan Özmert (Dk. 77 Gökhan Ünal), İlhan Parlak, Lualua, Akpala (Dk. 44 Yiğit İncedemir)

Bursaspor: Frey, Basser, Civelli, Serdar Aziz, Taiwo, Murat Yıldırım (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Belluschi, Batalla, Yasin Pehlivan (Dk. 47 Musa Çağıran), Ferhat Kiraz (Dk. 79 Tuncay Şanlı), Kazım Kazım

Gol: Dk. 31 Murat Yıldırım (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sow, Dk. 34 Hakan Özmert, Dk. 84 Yiğit İncedemir (Kardemir Karabükspor), Dk. 42 Yasin Pehlivan Dk. 63 Belluschi (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 28 Sow (Kardemir Karabükspor)