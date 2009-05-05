Bursaspor 2009'da ''Sağlam'' para kazandı



2009 yılında 14 maçta 8 galibiyet 5 beraberlikle 29 puan kazanan yeşil-beyazlı takım, kasasına TFF statüsü gereği 5 milyon TL'ye yakın para girdi. Bursaspor ilk yarıda kazandıklarıyla şu ana kadar 8 milyon TL elde etti.



Bursaspor, 2009 yılındaki performansıyla bir yandan UEFA Kupası'na katılma yolunda umutlanırken, diğer yandan havuz gelirlerini çok ciddi derecede arttırdı. TFF'nin öngördüğü değişikler çerçevesinde belirlenen yeni statüye göre takımlara puan başı 164 bin TL verilmesi, 2009 yılında en çok Bursaspor'un işine yaradı.



Sezona Samet Aybaba ile başlayan Bursaspor'da, daha sonra teknik direktörlüğe Güvenç Kurtar getirildi. Kurtar'ın da ''kurtarıcı'' olamaması üzerine, yeni yıl nedeniyle erken verilen devre arasında takım Ertuğrul Sağlam'a emanet etildi.



Ligin ilk yarısında 16 maçta 22 puan toplayabilen yeşil-beyazlı takım, Sağlam ile 2009 yılında oynadığı 14 maçta hanesine 29 puan yazdırarak ligde iddialı konuma gelirken, kasasını da adeta doldurdu.



İlk yarının son, 2009 yılının ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan yeşil-beyazlı takım, sahadan 2-0 galip ayrılarak yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Hanesine 3 puan yazdıran yeşil-beyazlılar, ayrıca 492 bin TL'yi de kasasına koydu.



İkinci yarının ilk 6 haftasında inişli-çıkışlı bir grafik çizen Bursaspor, bu süreçte 4 beraberlik, 1 galibiyet 1 de yenilgiye imza attı. Bursaspor, bu sonuçlarla 6 maçta 1 milyon 148 bin TL kazandı.



Ligde son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-beyazlılar, art arda gelen galibiyet serisiyle adeta coştu. Eskişehirspor'u deplasmanda, Fenerbahçe'yi evinde, Ankaraspor'u deplasmanda ve Ankaragücü'nü sahasında yenerek 4'te 4 yapan Bursaspor, şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş ile de deplasmanda golsüz berabere kaldı. Yeşil timsahlar, Denizlispor'u sahasında 2-0'lık skorla geçerken, son olarak Antalyaspor'u da deplasmanda 3-2 yenerek galibiyet serisini sürdürüp, puanını 51'e çıkararak UEFA Kupası'na katılma yolunda umutlarını sürdürdü.



Galatasaray'ın Hacettepe'ye yenilmesiyle aradaki puan farkını 1'e indiren Bursaspor, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenmesiyle aynı puanla ikili averaja bakılarak sıralamada 6'ncı sırada yer aldı.



Bu yılın flaş takımı Bursaspor, 14 maçta kazandığı 29 puana karşılık kasasına 4 milyon 756 bin TL koymayı bildi.



Ligin ilk bölümünde 16 maçta 22 puana karşılık 3 milyon 608 bin TL kazanan yeşil-beyazlı takım, 2009'daki sonuçlara karşılık hak ettiği 4 milyon 756 bin TL ile birlikte 8 milyon 364 bin TL'lik bir havuz geliri elde etmiş oldu.



