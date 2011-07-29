-BURSASPOR: 2 FC GOMEL: 1 BURSA (A.A) - 28.07.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Bursaspor, FC Gomel'i 2-1 yendi. 48. dakikada FC Gomel'den Maksym, Bursaspor defansının hatasından faydalanan Maksym, topu yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdi. Direğe çarpan top auta çıktı. 50. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Volkan topu kale alanına doğru gönderdi. N'Diaye'nin kafayla, Volkan'ın da ayakla vuramadığı topu konuk takım defansı uzaklaştırdı. 52. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan korner atışını kullanan Vederson topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1. 56. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Volkan topu ön direğe ortaladı. Turgay'ın kafa vuruşunda kaleye giden topu Adzimir son anda tokatlayarak üstten kornere çeldi. 63. dakikada Bursaspor atağında orta alandan aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Sercan topa çaprazdan sert vurdu. Kalecinin göğsünden dönen top Sercan'a çarptıktan sonra auta çıktı. 67. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kazeka Siarhei'nin yerden vuruşunda top yandan az farkla auta gitti. 69. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Batalla topu diğer kanattan ceza sahasına giren Volkan'ın önüne attı. Volkan'ın, iki rakip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra vuruşunda top autla sonuçlandı. 72. dakikada Bursaspor üstünlük golünü buldu. Sağ kanatta Volkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Vederson topu kale alanı içine doğru gönderdi. Kaleci Adzimir'e çarpan top İbrahim'in önüne düştü. İbrahim, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. 90 artı 1. dakikada sağ kanattan hareketlenen Volkan topu kale alanı içine ortaladı. Kaleci Adzimir'in göğsünden seken top Okan Deniz'in önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Adzimir topa iki hamlede sahip oldu. Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: Atatürk Hakemler: Alain Bieri xx, Francesco Buragina xx, Christoph Erhard xx Bursaspor: Carson xx, Serdar xxx, Stepanov xx, İbrahim Kaş xxxz (Dk.82 Ömer x), Vederson xxx, N'Diaye xxx, Kirita xx (Dk. 69 Batalla xx), Ozan xxx, Volkan x, Turgay xx, Sercan x (Dk. 88 Okan Deniz ?) FC Gomel: Adzimir xx, Yauseyenka Pavel xx, Siarhei xx, Kuzmianok Ihar xxx, Mikalai xx, Kazeka Siarhei xx, Matveichyk Siarhei xxx, Stasevich Ihar xxx, Arthur xx (Dk.90 artı 1 Ihor ?), Illia xx (Dk.81 Andrei x), Maksym xxx (Dk.59 Platanov Pavel x) Goller: Dk.52 Serdar Aziz, Dk.72 İbrahim Kaş (Bursaspor), Dk.42 Kuzmianok Ihar (FC Gomel) Sarı kartlar: Dk.54 Ozan, Dk.60 Turgay (Bursaspor), Dk.22 Maksym, Dk.60 Platanov Pavel, Dk.64 Matveichyk Searhei, Dk. 90 artı 4 Kuzmianok Ihar (FC Gomel)