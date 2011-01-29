Bursaspor: 2 - Galatasaray: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor sahasında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Genç kaleci Ufuk Ceylan'ın yediği iki golde de hatalı olması sarı-kırmızılıları adeta çıldırttı. Son şampiyona galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Kenny Miller ve 46. dakikada Vederson kaydetti.

Galatasaray'da Ayhan Akman, 64. dakikada yediği kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.





İlklerin gecesi



Bursa'da oynanan maçta iki de ilk yaşandı. Biri, Bursaspor'un yeni transferi Miller ilk kez kendi sahasında maça çıktı ve ilk golünü attı. Diğeri ise sezon başında takıma katılan Vederson ise yeşil-beyazlı forma ile Galatasaray'a ilk golünü attı.





53 günlük hasret bitti



Bursaspor, 53 günlük aranın ardından taraftarı ile kendi sahasında buluştu. Beşiktaş ile oynanan mücadelede çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil beyazlı ekip bu cezasını ligde Kasımpaşa ve kupadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları ile doldurdu. Bursaspor en son 7 Aralık 2010 tarihinde Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Glasgow Rangers mücadelesinde taraftarın desteğini arkasına alarak oynamıştı.





Volkan'ı tribüne çağırdılar



Bursaspor taraftarları maç öncesi ismi Galatasaray ile anılan genç futbolcu Volkan Şen'i tribünlere çağırarak, 'Galatasaray'a gitme' şeklinde tezahürat yaptı. Volkan da taraftarları alkışlayarak 'Buradayım' mesajı verdi.





Stat doldu



Galatasaray karşılaşmasını izlemek için gelen yeşil beyazlı taraftarlar Bursa Atatürk Stadı'nı doldurdu. Rakip Galatasaray'ın da taraftarları kendilerine ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. İki takımın taraftarları da 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.



Biz çocuklar da buradayız



Karşılaşma öncesi sahaya çocuklar ellerinde üzerinde "Biz çocuklar da buradayız, lütfen küfür etmeyin" yazılı pankartla çıktı. Bursaspor taraftarları da maç öncesinde sahalardaki küfürlü tezahüratları protesto etmişti.





Ali kasksız çıktı



Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında rakibiyle girdiği mücadelede başına darbe alan ve kafatasında kırıklar oluşan, ardından da geçirdiği operasyon sonrası kaskla oynamaya başlayan tecrübelü futbolcu Ali Tandoğan, Galatasaray karşılaşmasına kaskı olmadan çıktı.





İlk yarıdan pozisyonlar



8. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Batalla topu ön direğe ortaladı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Servet, Miller'den önce müdahale ederek topu ceza sahasıdışına attı.

9. dakikada Galatasaray atağında sağ kanattan hareketlenen Sabri, ceza sahası dışından çaprazdan topa sert vurdu. Ivankov, son anda tokatlayarak kornere çeldi.

20. dakikada sağ kanattan hareketlenen Mustafa Sarp, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Culio topa kafayla vurmak için o bölgeye doğru yöneldi ancak Ivankov kalesinden zamanında çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Yekta'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda defansa çarpan top yandan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Sol kanattan hareketlenen Batalla topu ön direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Miller, kaleci Ufuk'un yumruklamaya çalıştığı topu önüne alıp plase bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

42. dakikada Galatasaray atağında sol kanattan hareketlenen Insua topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa'nın vuruşunda top auta çıktı.

45 artı 1. dakikada Bursaspor, Vederson ile mükemmel bir gol kazandı. Brezilya asıllı futbolcu yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Kaleci Ufuk'un göğsüne çarpan top filelere gitti: 2-0.





İkinci yarıdan pozisyonlar



54. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan korner çizgisine kadar giden Ozan İpek topu arka direğe ortaladı. Batalla'nın kafa vuruşunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.

63. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top Kazım'ın önünde kaldı. Bursaspor'un kaptanı Ömer Erdoğan, son anda yatarak topu kornere çeldi.

64. dakikada Galatasaray'dan Ayhan, Turgay'a yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sağ kanattan hareketlenen Volkan topu ceza sahası içine ortaladı. Miller'in üzerinden atladığı topa önce Batalla ardından da Ozan vuramayınca pozisyon taçla sonuçlandı.

74. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Volkan topu kale alanına doğru ortaladı. Galatasaray defansı araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

76. dakikada Galatasaray'ın ceza yayı içinde kazandığı serbest atışı Culio kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta çıktı.

77. dakikada Bursaspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bekir Ozan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Volkan topu bekletmeden arka direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Miller topa sert vurdu. Kaleye giden topa Ufuk son anda müdahale etti. Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada sağ kanattan hareketlenen Ozan İpek topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Bekir Ozan'ın gelişine vuruşunda top yan direkten geri döndü.

90 artı 1. dakikada gelişen ani atakta Sercan orta alandan aldığı pasla hızla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden topu Ufuk son anda tokatlayarak kornere çeldi.





