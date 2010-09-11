-BURSASPOR: 2 - ESKİŞEHİRSPOR: 1 BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi. İkinci yarının ilk tehlikeli atağı 52. dakikada Bursaspor'dan geldi. Volkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Vederson kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı. 55. dakikada Eskişehirspor atağında Bülent ceza sahasında buluştuğu topu yerden sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Ivankov, köşeden kaleye giden topa iki hamlede sahip oldu. 66. dakikada Nunez, yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 69. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Volkan korner çizgisi üzerinden topu kale alanı içine ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Nunez topu kafayla filelere gönderdi: 1-1. 76. dakikada Bursaspor skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ozan İpek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Volkan topu kale alanına doğru hareketlenen Sercan'ın önüne aktardı. Sercan, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1. 90 artı 2. dakikada sol kanattan Vederson topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Ergiç'in vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı. Maç 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Orkun Aktaş xxx Bursaspor: Ivankov xx, Ali xx, Stepanov xx, İbrahim xx, Vederson xx, Volkan xxx, Hüseyin xx (Dk. 75 Kirita x) Insua x (Dk.57 Nunez x), Ergiç xx, Ozan xx, Sercan xxx (Dk.84 Batalla x) Eskişehirspor: Atilla xx, Koray xx, Vocko xx, Sezgin xxx, Volkan xx, Hugo xx, Sezer xxx (Dk.46 Alper xx), Bülent Ertuğrul xx, Doğa x (Dk.37 Burhan x),(Dk.64 Bülent Kocabey xx), Tello x, John x Goller: Dk. 20 Sezer (Eskişehirspor), Dk. 69 Nunez, Dk.76 Sercan (Bursaspor) Sarı Kartler: Dk.74 Vederson (Bursaspor), Dk. 3 Sezgin, Dk. 52 Koray, Dk. 58 Alper, Dk.73 Kayacan (yedek kaleci) (Eskişehirspor)