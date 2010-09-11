-BURSASPOR, 12 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, 4. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yenerek, liderliğini sürdürdü. Bursaspor, Eskişehirspor karşısında 20. dakikada Sezer'in attığı golle 1-0 geriye düşmesine karşın, 69. dakikada Nunez ve 76. dakikada Sercan'ın kaydettiği gollerle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, 4. haftayı da kayıpsız geçerek, 12 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ligde yarın yapılacak maçların programı ve puan durumu ise şöyle: -MAÇLAR- 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe 19.00 Konyaspor-Bucaspor 21.30 Beşiktaş-Ankaragücü 21.30 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P ----------------------------------------------------------- 1. BURSASPOR 4 4 0 0 7 1 6 12 2. TRABZONSPOR 3 2 1 0 5 2 3 7 3. KAYSERİSPOR 3 2 1 0 4 1 3 7 4. FENERBAHÇE 3 2 0 1 10 5 5 6 5. BEŞİKTAŞ 3 2 0 1 5 3 2 6 6. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 3 2 0 1 5 3 2 6 7. ANKARAGÜCÜ 3 1 1 1 4 3 1 4 8. BUCASPOR 3 1 1 1 3 2 1 4 9. KONYASPOR 3 1 1 1 4 4 0 4 10. SİVASSPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4 11. GAZİANTEPSPOR 3 0 3 0 2 2 0 3 12. GALATASARAY 3 1 0 2 4 5 -1 3 13. KARDEMİR KARABÜKSPOR 3 1 0 2 3 6 -3 3 14. GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 2 1 1 3 -2 2 15. KASIMPAŞA 3 0 2 1 1 3 -2 2 16. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 3 0 2 1 1 5 -4 2 17. ESKİŞEHİRSPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1 18. MANİSASPOR 3 0 0 3 3 9 -6 0