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BURSASPOR, 12 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A)

11 Eylül 2010 01:21

-BURSASPOR, 12 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, 4. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yenerek, liderliğini sürdürdü. Bursaspor, Eskişehirspor karşısında 20. dakikada Sezer'in attığı golle 1-0 geriye düşmesine karşın, 69. dakikada Nunez ve 76. dakikada Sercan'ın kaydettiği gollerle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, 4. haftayı da kayıpsız geçerek, 12 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.  Ligde yarın yapılacak maçların programı ve puan durumu ise şöyle: -MAÇLAR- 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe 19.00 Konyaspor-Bucaspor 21.30 Beşiktaş-Ankaragücü 21.30 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                     O   G   B   M   A   Y  AV   P  ----------------------------------------------------------- 1. BURSASPOR                 4   4   0   0   7   1   6  12 2. TRABZONSPOR               3   2   1   0   5   2   3   7 3. KAYSERİSPOR               3   2   1   0   4   1   3   7 4. FENERBAHÇE                3   2   0   1  10   5   5   6 5. BEŞİKTAŞ                  3   2   0   1   5   3   2   6 6. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR       3   2   0   1   5   3   2   6 7. ANKARAGÜCÜ                3   1   1   1   4   3   1   4 8. BUCASPOR                  3   1   1   1   3   2   1   4 9. KONYASPOR                 3   1   1   1   4   4   0   4 10. SİVASSPOR                3   1   1   1   3   4  -1   4 11. GAZİANTEPSPOR            3   0   3   0   2   2   0   3 12. GALATASARAY              3   1   0   2   4   5  -1   3 13. KARDEMİR KARABÜKSPOR     3   1   0   2   3   6  -3   3 14. GENÇLERBİRLİĞİ           3   0   2   1   1   3  -2   2 15. KASIMPAŞA                3   0   2   1   1   3  -2   2 16. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 3   0   2   1   1   5  -4   2 17. ESKİŞEHİRSPOR            4   0   1   3   3   7  -4   1 18. MANİSASPOR               3   0   0   3   3   9  -6   0

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