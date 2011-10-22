Bursaspor 1-1 Trabzonspor



T24 - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.





Ligdeki son 3 maçında da galibiyet alan bordo mavililer, Bursa deplasmanında aldığı beraberlikle bu seriyi bozdu ve evlerine 1 puanla döndü.



Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 51. dakikada Sestak atarken, Fırtına'nın golünü ise 71. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bursa deplasmanında da gollerine devam eden Burak, bu sezonki 9. golüne imza atmış oldu.



Bu sonuçla beraber Trabzonspor 12 puanla 4 sıradaki yerini korurken, Bursaspor 10 puanla 7. sıraya yerleşti.



Bursaspor gelecek hafta Orduspor deplasmanına konuk olurken Trabzonspo sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.





Burak yine boş geçmedi



Bursaspor savunmasında Serdar Aziz'in yaptığı hatayı iyi değerlendiren Burak Yılmaz topla buluştu. Ceza sahası içine giren Burak, kaleci Carson'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi.Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve 71. dakikada takımını 1-1'lik eşitliğe getiren isim oldu. Bordo mavili futbolcular Bursasporlu oyuncular gibi golden sonra sevinçlerini asker selamı vererek gösterdi.



Spor Toto Süper Lig'e müthiş başlangıç yapan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, bu sezon 7 maçta attığı 9 golle geçen yılın ilk yarısında attığı gol sayısına şimdiden ulaştı.





Maçtan ayrıntılar

5. dakikada Trabzonsporlu Adrian'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Glowacki topu ağlara gönderdi ancak hakem Süleyman Abay, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Maçın 51. dakikasında Bursasporlu Sestak, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti...1-0





Sestak golünü attıktan sonra şehitler anısına asker selamı verdi. Bordo mavili taraftarlar her maçta 61. dakikada yaptıkları atkı şovun aksine bu kez asker selamı verdiler.





Maçın 71.dakikasında Bursaspor kendi sahasından çıkarken Serdar Aziz geriye dönerek topu kalecisine geri pas olarak vermek istedi. Araya giren Burak, bir anda kaleci Carson ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Carson, Burak'ı düşürünce hakem Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi.Carson bu pozisyonda sarı kart görürken, Burak Yılmaz ise beraberlik golünü attı. Bu sezonki 9. golünü atan Burak Yılmaz da Sestak gibi golün ardından asker selamı verdi.





Kadrolar



Bursaspor: Carson, Serdar, İbrahim, Vederson, Basser (Dk.37 Svensson), N'Diaye, Adem, Ozan, Turgay (Dk. 79 Tagoe) , Batalla, Sestak





YEDEKLER: Yavuz, Ömer, Stepanov, İsmail Haktan, Mehmet Sak,

Trabzonspor: Tolga, Giray, Glowacki, Serkan, Celutska (Dk. 74 Ferhat), Zokora, Colman, Halil (Dk. 62 Mustafa Yumlu), Alanzinho, Adrian (Dk.62 Brozek), Burak





YEDEKLER: Zeki, Tayfun, Aykut, Sapara







