Bursaspor 2 - 3 Fenerbahçe

Fenerbahçe duraklama dakikalarında aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekledi. Kasımpaşa ve Kayseri Erciyesspor'un ardından Bursaspor karşısında 90+4. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bursaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

20. dakikada Ferhat Kiraz'ın golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. 62'de oyuna giren 63. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi. 83. dakikada Caner Erkin ikinci asistini yaparken, sahneye Emenike çıktı ve skor 2-1'e geldi. Uzatmanın ilk dakikasında ise Batalla skoru bir kez daha eşitledi. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmada 90+4. dakikada Egemen sahneye çıktı ve maçın skorunu ilan etti.

Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe puanını 25'e yükseltirken; Bursaspor 14 puanda kaldı.

Karşılaşmaya her iki takım hızlı ve yüksek tempoda başladı. Fenerbahçe'nin sağ kanattan atakları gelirken, Bursaspor taraftarının müthiş desteğini arkasına aldı. Sağ kanattan ataklarına solu da ekleyen sarı-lacivertliler 12. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta kalesinde tehlikeli pozisyon yaşadı. Kazım'ın pasıyla hareketlenen Ferhat Kiraz sol kanatta topla buluştu. Ferhat'ın Fenerbahçe kale sahasına yaptığı ortada Murat Yıldırım'ın gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.

Bursaspor geliştirdiği ikinci tehlikeli atakta golle buluştu. 20. dakikada Batalla'nın pasıyla Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Ferhat Kiraz'a çıkardı. Ferhat'ın sol ayağıyla topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Skorda geriye düşen Fenerbahçe, Mehmet Topal'la kaleyi uzaktan yokladı. Mehmet Topal'ın yaklaşık 30 metreden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

Skor ve elinde tutan ev sahibi takım, 37. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Ferhat'ın sol çizgiden Fenerbahçe ceza alanı içine yaptığı ortada Murat topun üzerinden atladı. Konuk takım savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerinde Belluschi'nin önüne düştü. Belluschi'nin vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beraberliği bulabilmek adına baskısına devam eden Fenerbahçe, devrenin son dakikalarında Kuyt ile pozisyon yakaladı. Emenike'nin sağ taraftan yaptığı ortaya Bursaspor ceza yayı üzerinde Kuyt vurdu, top Frey'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısının başlamasıyla beraber Fenerbahçe, oyunu rakip yarı alana yıktı. Hızlı gelişen Bursaspor atağında Bruno Alves tehlikeyi önlerken; maçın 3'te 2'lik bölümü geride kalırken sarı-lacivertlilerin topla oynamadaki üstünlüğü dikkat çekti.

Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe eşitliği sağladı. Atak yönü sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin'in kale ağzına gönderdiği ortada; oyuna 1 dakika önce giren Pierre Webo kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Skora eşitlik gelmesinin ardından Fenerbahçe, topla oynamadaki üstünlüğü artırırken, oyunun da kontrolünü elinde tuttu. 80. dakikada geride kalırken oyunda dengeyi sağlayan Bursaspor; hızlı ataklarla pozisyon üretmek istedi fakat başarılı olamadı.

Maçın 83. dakikasında Fenerbahçe skorda üstünlüğü yakaladı.... Kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına altı pasın girişinde Emenike kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Maçın sonuna 4 dakika ilave eklenirken, ilk dakikasında Bursaspor'dan Batalla sahneye çıktı. Kazım'ın ceza alanına gönderdiği ortası arka alana açıldı. Arka alanda topla buluşan Ferhat'ın ceza alanına çevirdiği topa Batalla sol ayak içiyle tek vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Maçın 90+4. dakikasında sarı-lacivertli takım serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Caner Erkin'in yaptığı vuruş Bursaspor barajından sekerek ceza alanı içerisinde Egemen Korkmaz'ın önünde kaldı. Egemen'in yaşanan karambolde yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

Kalan sürede başka gol olmazken; Fenerbahçe, Bursa deplasmanından 3 puanı 3-2'lik skorla aldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Orkun Aktaş

Bursaspor: Frey, Basser, Serdar Aziz (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Civelli, Taiwo, Şamil Çinaz (Dk. 79 Yasin Pehlivan), Belluschi, Murat Yıldırım (Dk. 66 Şener Özbayraklı), Batalla, Ferhat Kiraz, Kazım Kazım

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topuz, Alves, Egemen Korkmaz, Caner Erkin, Mehmet Topal (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Cristian (Dk. 62 Webo), Alper Potuk, Kuyt, Sow, Emenike (Dk. 84 Selçuk Şahin)

Goller: Dk. 20 Ferhat Kiraz, 90 1 Batalla (Bursaspor), Dk. 63 Webo, Dk. 83 Emenike, Dk. 90 3 Egemen Korkmaz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Batalla, Dk. 40 Şamil Çinaz, 90 2 Civelli (Bursaspor), Dk. 31 Sow, Dk. 77 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Alper Potuk (Fenerbahçe)