-BURSASPOR: 1 - KONYASPOR: 0 BURSA (A.A) - 16.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Sahaya ''şampiyon'' unvanıyla çıkan Bursaspor, karşılaşmanın ilk yarısında, geçen sezon olduğu gibi defans güvenliğini ön planda tutan bir görüntü çizdi. Savunmasında açık vermemeye çalışan yeşil-beyazlı takım, maçın hemen başında sakatlık sıkıntısı yaşadı. Turgay Bahadır yedek kulübesine ''beni çıkarın'' işareti yaptı ve 19. dakikada yerini Sercan'a bıraktı. Karşılaşmanın ilk tehlikeliği atağını 14. dakikada Bursaspor geliştirdi. Ergiç, topa ceza yayı üzerinden sert vurdu. Pozisyonu iyi takip eden kaleci Gökhan, meşin yuvarlağa sahip oldu. 34. dakikada Ali Tandoğan'ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Volkan, ceza sahasına girer girmez çaprazdan topa sert vurdu. Pozisyon autla sonuçlandı. 37. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan korner çizgisine kadar inen Ozan İpek, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Nunez, yakın mesafeden topa kötü vurunca meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı. 39. dakikada Bursaspor atağında Vederson'un ortalama 25 metreden sert şutunda kaleci Gökhan, kaleye giden topu son anda tokatlayarak kornere çeldi. 41. dakikada Bursaspor aradığı golü yıldız futbolcusu Sercan ile buldu. Nunez'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sercan, 2 rakip defans oyuncusu çalımladıktan sonra topa çaprazdan ve yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Gökhan'ın altından filelere gitti: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor 1-0 önde tamamladı. Stat: Atatürk Hakemler: Süleyman Abay, Cemal Bingül, Mustafa İspiroğlu Bursaspor: Ivankov, Ali, Stepanov, Ömer, Vederson, Volkan, Hüseyin, Ergiç, Ozan İpek, Turgay (Dk.19 Sercan), Nunez Konyaspor: Gökhan, Adnan, Erdinç, Kere, Hakan, Emre, Gatea, Veli, İbrahim, Grajciar, Dockal Gol: Dk.41 Sercan (Bursaspor) Sarı Kart: Dk.40 Hakan (Konyaspor)