-BURSASPOR: 1 - BORUSSIA DORTMUND: 1 STEGERSBACH (A.A) - 21.07.2010 - Ali H.Yurtsever bildiriyor - Yeni sezona hazırlık çalışmalarını Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesinde sürdüren Bursaspor, kamp çerçevesindeki 4. ve son hazırlık maçında, Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya rakip yarı sahada gol pozisyonu aramakla başlayan Bursaspor, 31. dakikada Ali Tandoğan'ın ortasına kafa ile çıkan Turgay'ın topu ağlara göndermesiyle tribünlerden yükselen sevinç çığlıkları, hakemin düdüğüyle yerini hayal kırıklığına bıraktı. Turgay'ın kafa golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Gol arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, yine Ali Tandoğan'ın rakip kale önüne yaptığı ortaya bu kez 44. dakikada Sercan kafa ile çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya, iki takım da bir dizi oyuncu değişikliğiyle çıktı. Bursaspor ikinci yarıda bir varlık gösteremedi ve Borussia Dortmund 76. dakikada Schmelzer'in ayağından kazandığı golle skoru 1-1 yaptı. 1-1'lik beraberlikten sonra iki takım da skoru değiştirmek üzere yarı sahalarında giriştikleri gol arayışlarında başarılı olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. -ERTUĞRUL SAĞLAM - Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, ilk yarıda güzel oynadıklarını, ancak ikinci yarıda yeşil beyazlı futbolcuların yorulduğunu söyledi. Kamp döneminin bu son hazırlık maçında kazanmak istediklerini, ancak karşılaşmanın berabere sonuçlandığını ifade eden Sağlam, "herşeye rağmen güzey bir maç olduğunu" kaydetti. Sağlam, bir soru üzerine, ihtiyaç duydukları iki yeni transferin de bir an önce gerçekleşmesini umut ettiklerini bildirdi. Karşılaşmayı, Türkiye'den kampa gelen Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı da eşiyle birlikte tribünden izledi. Bu arada, bölgede yaşayan yüz kadar Türk sporsever de yeşil-beyazlı ekibi karşılaşma boyunca sloganlarla destekledi. Yeni sezona hazırlık çalışmalarının ikinci etabını bugünkü son hazırlık maçıyla tamamlayan Bursaspor'un, yarın sabah TSİ:11.00'de Türkiye'ye dönmek üzere bölgeden ayrılacağı bildirildi. Stat: Stegersbach Arena Hakemler: Christian Dintar, Paul Pethö, Paul Schneider (Avusturya) Bursaspor: Ivankov, Ömer, Vederson, Batalla (Dk. 68 Muhammet), Ali Tandoğan, Sercan (Dk. 61 Serdar), Turgay (Dk. 80 İsmail), Ergiç, İbrahim Öztürk, Kirita, Ozan (Dk. 87 Anıl) Borussia Dortmund: Weldenfelder, Kehl (Dk. 34 Subotic), Lewandowski, Nuri Şahin (Dk. 46 Rangelow), Hummels (Dk. 46 Feulner), Kuba (Dk. 46 Grosskreutz), Dede (Dk. 46 Langerak), Owomoyela (Dk. 46 Bender), Santana (Dk. 76 Dasilva,), Götze (Dk. 46 Schmelzer), Stlepermann (Dk. 46 Hajnal) Goller: Dk. 44 Sercan (Bursaspor), Dk. 76 Schmelzer (Borussia Dortmund)