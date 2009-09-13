Bursa Atatürk Stadı'nda ilk yarısı oynanan maçta Bursaspor: 0 Fenerbahçe: 1



Bursa Atatürk Stadı'nı maç saatinden çok önce doldurmaya başlayan yeşil-beyazlı taraftarlar, iftarlarını da tribünlerde açtı. Maç için stat içinde özellikle tel örgüler önünde özel güvenlik elemanları görev alırken, Bursa polisi de tribünlerde belli noktalarda önlem aldı.

Stat dışında çok sayıda çevik kuvvet ekibi, muhtemel olaylara karşı hazırda bekletildi.

Yaklaşık 500 kadar Fenerbahçe taraftarı da karşılaşmayı açık kale arkasında kendilerine ayrılan bölümden izledi.

Maça gelen taraftarlar, güvenlik ekiplerince 3 aşamalı arama yapılarak stada alındı. Biletsiz taraftarlar, birinci güvenlik bariyerinden döndürülerek stada yaklaştırılmadı.

Bursaporlu taraftarlar her zaman olduğu gibi kendi futbolcularını tek tek tribünlere çağırarak “yumruk şov” yaptırdı. Taraftarlar özellikle Sercan Yıldırım'a daha coşkulu tezahürat yaptı. Fenerbahçe'nin Sercan'ı transfer etme isteğine gönderme yapan Bursaspor taraftarları, “Sercan bizimdir” diye tezahürat yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan transferi Mehmet Topuz, bu sezon ilk kez takımında ilk 11'de yer aldı.

Bursaspor'un Arjantinli transferi Pablo Batalla da Ertuğrul Sağlam tarafından ilk kez ilk 11'de sahaya sürüldü.

Topuz hasret giderdi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan transferi Mehmet Topuz, maç öncesi Kayserispor'da teknik direktörlüğünü yapan Ertuğrul Sağlam'ın yanına giderek hasret giderdi.

Bu arada maç öncesi yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar ile terör saldırısı sonucu şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.