-BURSASPOR: 0 FC GOMEL: 1 (İLK YARI) BURSA (A.A) - 28.07.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Bursaspor-FC Gomel karşılaşmasının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ilk tehlikeli atağını 3. dakikada Bursaspor geliştirildi. Orta alandan hızla hareketlenen Ozan İpek, topu penaltı noktasına ortaladı. Turgay'ın üzerinden atladığı topa Volkan hareketlendi ancak konuk takım defansı zamanında bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı. 8. dakikada FC Gomel atağında, sol kanattan kazanılan korner atışını kullanan Stasevich Ihar topu arka direğe doğru ortaladı. Maksym'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 11. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sercan, çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Adzimir'de kaldı. 26. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Vederson topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Turgay, o bölgeye doğru hareketlenirken FC Gomel defansı zamanında araya girerek topu uzaklaştırdı. 28. dakikada Bursaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest atışı Vederson kullandı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kimsenin dokunamadığı top direğin hemen yanından auta çıktı. 29. dakikada Bursaspor atağında Sercan'ın pasıyla ceza sahasının önünde buluşan Volkan topa sert vurdu. Defansa çarpan top kornere çıktı. 32. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Ozan topu arka direğe ortaladı. Volkan önüne düşen topu Turgay, bu oyuncu da ceza sahasına giren Kirita'nın önüne attı. Kirita'nın vuruşunda kaleye yönelen topa Sercan topuk vuruşuyla müdahale etti. Kaleci Adzimir, son anda topu tokatladı. 33. dakikada Bursaspor atağında soldan hareketlenen Vederson topu ceza alanına ortaladı. N'Diaye topu kafayla penaltı noktasına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Stepanov'un kafa vuruşunda üstten filelere giden topu kaleci Adzimir son anda tokatlayarak kornere çeldi. 42. dakikada Gomel'in sol kanattan kazandığı serbest atışı kullanan Stasevich Ihar, topu kale alanı içine ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Kuzmianok Ihar, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.