Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

BURSASPOR: Okan Kocuk (xxx), Barış Yardımcı (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Chedjou (xx), Umut Meraş (xx), Aytaç Kara (xxx), Saivet (xx) (Dk. 77 Furkan Soyalp x), Lima (xx), Badji (xx), Tunay Torun (xx) (Dk. 67 Yusuf Erdoğan x), Sakho (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xx), Caicara (xx), Atamah (xx), Epureanu (xxx), Clichy (xx), Mahmut Tekdemir (xx), Soner Aydoğdu (xx) (Dk. 63 Mossoro xx) , Visca (xx) (Dk. 79 Kerim Frei x), İrfan Can Kahveci (xx), Napoleoni (xx), Adebayor (xx) (Dk. 87 Bajic ?)

SARI KARTLAR: Badji (Bursaspor), Soner Aydoğdu, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Caicara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Medipol Başakşehir\'i ağırladı. 19 bin 1 biletli seyircinin izlediği karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Tunay Torun\'un ceza sahasına yaptığı ortada Sakho topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla pozisyon sırasında Sakho\'nun elinin topa temas ettiğini gerekçe göstererek gol kararı vermedi.

18\'inci dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Saivet\'nin rakip ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok\'tan dönen topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35\'inci dakikada Medipol Başakşehir\'in sağ taraftan kazandığı korner atışını Visca kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Mahmut Tekdemir\'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

39\'uncu dakikada Bursaspor savunma oyuncusu Umut Meraş\'ın kafa vuruşuyla kalecisi Okan Kocuk\'a göndermek istediği top, Visca\'nın önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Visca\'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

49\'uncu dakikada konuk takım atağında İrfan Can Kahveci\'nin Bursaspor ceza sahası içinde Aytaç Kara tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Adebayor kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan Kocuk\'tan dönen topu, Ertuğrul Ersoy uzaklaştırdı. Bursasporlu oyuncular bunun üzerine kaleci Okan Kocuk\'un yanına giderek sarıldı ve tebrik etti.

60\'ıncı dakikada Aytaç Kara\'nın pasıyla konuk takım ceza yayı önünde topla buluşan Saivet\'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok\'ta kaldı.

67\'nci dakikada Saivet\'in uzun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tunay Torun\'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

82\'nci dakikada Medipol Başakşehir\'in Bursaspor ceza sahası sol çaprazından kazandığı serbest vuruşu Kerim Frei kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

FOTOĞRAFLI