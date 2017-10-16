Bursaspor - Osmanlıspor maçından notlar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

TRİBÜNE İLGİ AZALDI

Bursaspor, Süper Lig 8\'inci haftanın kapanış mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Osmanlıspor\'u konuk ediyor. Yeşil-beyazlı taraftarların bu maça ilgisi azaldı. Bir önceki iç sahada maçında Galatasaray\'ı ağırlayan Bursaspor\'da, o maçta tribünlerde yer alan bir bölüm taraftar ceza alırken, hafta içerisinde de biletlere yoğun ilgi gösterilmedi. Yeşil-beyazlı kulüp, Galatasaray maçındaki kaçak girişleri önleme amacıyla aldığı üst düzey emniyet tedbirlerini ise uyguladı. Seyircilerin biletleri tek tek kontrol edilirken, özel güvenlikçi sayıları da artırılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

2 TAKIMDA DA EKSİKLİKLER ÇOK

Bursaspor ile Osmanlıspor arasındaki mücadelede her iki takımdaki eksikler dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekipte Emmanuel Badu, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Joshua John ve Onur Atasayar sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer almadı. Osmanlıspor\'da ise Anıl Karaer, Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı ve Sokol Cikalleshi de sakatlıkları nedeniyle 18 kişilik kadroda bulunmadı.

Bursaspor\'da sakatlığını atlatan Pablo Martin Batalla ilk 11\'de yer alırken, bu sezon ligde süre almayan Ertuğrul Ersoy ise maça ilk 11\'de başlıyor. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, daha önceki oyun sistemlerinden farklı olarak 3-5-2 sistemini bu maçta kullanacak.

TANIDIK İSİMLER VAR

Bursaspor\'da son dönemlerin formda ismi Dzon Delarge ise maça yedek başlarken, forma giymesi halinde eski takımına karşı mücadele verecek. Daha önce Ankara temsilcisinde 1.5 sezon geçiren tecrübeli kanat oyuncusu, burada 70 maçta 3 gol kaydedebilmişti. Bu sezon ise Delarge\'ın yeşil beyazlı forma ile çıktığı 6 maçta ise 4 kez gol sevinci yaşadığı görülüyor. Aynı zamanda Osmanlıspor\'da da, Musa Çağıran ve Filipe Josue bir dönem yeşil beyazlı formayı terletmişti. Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, 2013-14 sezonunda Bursaspor\'un başında 9 maça çıkmıştı.