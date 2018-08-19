Bursaspor - Kayserispor maçının ardından

Samet Aybaba: Oyuncularım beni bile hayretler içinde bırakıyor

\"Doumbia salı günü geliyor\"

Ertuğrul Sağlam: \"Daha fazla pozisyon üretmeliyiz\"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2 haftadır sahadaki oyuncularını kutladığını söyleyerek, \"Oyuncularım fazla şeyler yapıp beni bile hayretler içinde bırakıyorlar. Biz iyi bir takım olma yolunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bireysel görüşmeler yapıyoruz, kollektif olarak aşmaya çalışıyoruz, hep söylüyorum geçen sezondan gelen baskı ve tramva var, bir şeyleri başarıyoruz. Bazı eksik mevkilerimiz var ama 2 maçtır sanki fazla gibiyiz. Oyuncuları kutluyorum. Böyle devam edersek, katılacak oyuncular ve taraftar desteğiyle yeniden ayağa kalkacak bir Bursaspor\'u izleteceğiz diye düşünüyorum\" dedi.

\"DOUMBIA SALI GÜNÜ GELİYOR\"

Bogdan Stancu ve Yusuf Erdoğan\'a yönelik tepkilere ilişkin konuşan Aybaba, \"Tepkiler olacak, oyuncular kendileri ön plana çıkmak istiyorlar, baskı altındalar. Birçok şeyi başardık ama bencilliği geçemedik. Eksiklerimiz bunlar, geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Genç oyuncu Burak Kapacak\'ın da performansını değerlendiren Aybaba, \"Burak gelişen bir oyuncu, keşke hazırlık kampını bizimle geçirebilseydi eğer böyle devam ederse hem Bursaspor hem Türkiye futbolu iyi bir oyuncu kazanır\" yorumunu yaptı.

Henri Saivet için de konuşan Aybaba, iyi bir oyuncu aldıklarını takıma da katkısı olacağını kaydetti. Aybaba, Seydou Doumbia\'nın ise Salı günü Bursa\'ya geleceğini duyurdu.

ERTUĞRUL SAĞLAM: \"DAHA FAZLA POZİSYON ÜRETMELİYİZ\"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maça ilişkin yaptığı değerlendirmede ilk 2 haftada 4 puan toplamalarının güzel olduğunu belirterek, \"2 hafta sonunda kalemizde gol görmemiş olmamız güzel, koşu mesafemiz 1.5 km kadar yukarı çıktı bu da güzel, şunu da söylemek isterim ki topu daha fazla ileriye taşıyıp daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor. Bugün bunu çok fazla yapamadık. Bizim için çok mutlu eden 1 puan olmadı ama üzülmedik de Bursa gibi zor deplasmandan 1 puanla ayrıldığımız için geleceğe umutla bakıyoruz. Geçen seneden devam eden sıkıntılarımız var, bunları halletmek için zamana ihtiyacımız var. İnşallah 2 hafta sonunda 4 puanlık puan cetvelindeki puan bizim için güzel. Önümüzdeki hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile zor bir maç oynayacağız, o maçı da geçip artık ligde hedefini üst sıralar olarak belirlemiş Kayserispor olarak zorlu maratona devam etmek istiyoruz. Bursaspor\'u da çok beğendim, taraftarlar her saniye takımı oyunun içinde tuttular bunun da dezavantajlarını maç içerisinde yaşadık. Mücadeleden memnunum, oyun daha iyi olabilirdi ancak sonuç olarak 1 puan hanemize yansıdı\" dedi.

Zemini de eleştiren Sağlam, \"Belki birçok insan oyundan keyif almadı birçok izleyici maçtan zevk almadı ama bugün sıcak ve nemli havanın yanına neredeyse toprak haline gelmiş zemin eklenince futbol oynamaya çalışan takımlar adına zor bir ortam oluştu bunun zorluğunu yaşadık\" şeklinde konuştu.

Stadın ise temelini Bursaspor\'un rahmetli eski başkanı İbrahim Yazıcı ile birlikte attıklarını belirten Sağlam, \"Sahaya çıkmak nasip olmamıştı bize, tekrar Bursa\'da olmak ve Timsah Arena\'da ilk maçım olduğu için farklı bir heyecanım vardı, tekrar Bursaspor seyircisinin karşısına çıkmak heyecan verici bir durumdu, Bursaspor\'a başarılar diliyroum, Kayserispor olarak da daha iyi olacağız\" açıklamasını yaptı.

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