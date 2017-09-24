Bursaspor - Galatasaray maçından notlar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda Galatasaray\'ı ağırlıyor.

TARAFTAR REKORU BEKLENİYOR

Bursaspor ile Galatasaray arasındaki mücadeleye tribünlerin ilgisi yoğun oldu. Her iki takımın taraftarı da kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, 39 bine yakın seyircinin bugünkü maçı takip edeceği öğrenildi. Bu sezon yaklaşık 25 bin kombine satan Bursaspor\'da satışa çıkarılan 13 bin bilet de tükendi. Bursaspor\'un Büyüşehir Belediyesi Stadyumu\'nda en çok seyirciye oynadığı karşılaşma ise, 34 bin 622 biletli seyirci ile geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe maçıydı.

İLK 11\'LERDE SÜRPRİZ YOK

Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen ve Galatasaray\'daki mevkidaşı Igor Tudor, oluşturdukları ilk 11\'lerde sürprize yer vermedi. Bursaspor bugünkü maçta Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz Behich, Agu, Badu, Batalla, Delarge, Kembo, Stancu ilk 11\'iyle mücadele edecek. Konuk Galatasaray ise; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis ilk 11\'iyle sahaya çıkıyor. Galatasaray\'da sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmazken, Bursaspor\'da Kubilay Kanatsızkuş kadroya alınmadı.

GENÇLERDE GALATASARAY KAZANDI

U21 Ligi\'nde Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde Galatasaray\'ı konuk etti. Zorlu randevunun 30\'uncu dakikasında yeşil-beyazlı ekip, Kofi Amoako Atta\'nın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0\'lık üstünlükle tamamladı. Ancak Galatasaray ikinci yarıda dönüş gerçekleştirerek, önce 57\'nci dakikada Batuhan Tekin\'in golüyle eşitliği sağladı, ardından 69\'uncu dakikada Celil Yüksel, sarı-kırmızılılara 2-1\'lik galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 14 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Bursaspor ise 13 puanla ikinci sırada kaldı.

TAKIMLAR SAHAYA İNDİ

Her iki takımın oyuncuları sahaya çıkarken, taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, stadyumda çalan şarkılar eşliğinde atkılarını açarak gösteri yaptı. Maraton tribününde ise, \"Benimle evlenir misin Sabia?\" adlı bir pankart açıldı. Ayrıca maç başlamadan önce bazı tribünlerden ses bombası sesi geldi.

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