T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Süper Lig'in 15'inci haftanın açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor

08 Aralık 2017 22:24

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'in 15\'inci haftanın açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Fenerbahçe\'yi ağırlıyor.
HER İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR DÖNDÜ
Bursaspor ile Fenerbahçe, ısınmak için sahaya çıktı. Her iki ekibin taraftarı da kendi oyuncularını alkışlarken, rakip takım oyuncularının çıkışında ise tepkilerini ıslıklarla gösterdi. 
Bursaspor\'da sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan kaleci Harun Tekin, William Troost-Ekong ve Pablo Batalla, ilk 11\'de maça başlayacak. Harun, 2 haftalık aradan sonra ilk kez forma giyecek. Hafta içerisinde antrenmanlarda takımla birlikte çalışamayan Ekong ve Batalla da hazır hale gelirken, Fenerbahçe\'ye karşı teknik direktör Paul Le Guen\'den ilk 11\'de şans buldu.
Bursaspor\'un ilk 11\'i şöyle; Harun, Ekong, Titi, Ertuğrul, Barış, Badu, Jorquera, Aziz, Batalla, Kembo, Stancu.
Fenerbahçe\'de geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Janssen, Bursaspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyecek. Forma şansı bulduğu son 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olan Mathieu Valbuena ise, karşılaşmaya yine yedek kulübesinde başlıyor. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Alper Potuk\'un yerine ise Kasımpaşa karşısında olduğu gibi Aatif Chahechouhe ter dökecek.
Fenerbahçe\'nin 11\'i ise şöyle: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Janssen.
GENÇLERDE FENERBAHÇE KAZANDI
U21 Ligi\'nde 15\'inci haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde Fenerbahçe\'yi ağırladı. Karşılaşmanın 22\'nci dakikasında yeşil beyazlı savunmacı Bilal Yıldırım\'ın karşıladığı topu önünde bulan Yiğithan Güveli düzgün bir vuruşla konuk ekibi öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe\'de Yiğithan bu kez 52\'nci dakikada takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Ceza sahasına gönderilen top daha sonra arka direğe çevrilirken burada ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yiğithan\'ın bu golü maçın da skorunu belirledi. Karşılaşmayı Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanarak puanını 32\'ye yükseltti ve Bursaspor\'dan liderliği devraldı. Bursaspor ise 31 puanla ikinci sırada yer aldı.
REKOR BEKLENİYOR
Bursaspor ile Fenerbahçe\'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele taraftarların bu maça ilgisi büyük oldu. Günler öncesinden biletler tükenirken, bugün her iki takım taraftarının kendilerine ayrılan yerleri doldurması öngörülüyor. Aynı zamanda bu akşam Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda en çok seyirci rekorunun da kırılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Bursa\'da oynanan Süper Lig\'deki yine Bursaspor-Fenerbahçe maçını 34 bin 622 biletli seyirci takip etmiş ve bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadı\'ndaki en çok seyircili maç olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA Süper LigBursaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu FenerbahçeHERTAKIMDA DA SAKATLAR DÖNDÜ BursasporFenerbahçeHerHarun Tekin William TroostEkongPablo BatallaHarunHaftaEkongBatallaPaul Le Guen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24