Bursaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'in 15\'inci haftanın açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Fenerbahçe\'yi ağırlıyor.

HER İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR DÖNDÜ

Bursaspor ile Fenerbahçe, ısınmak için sahaya çıktı. Her iki ekibin taraftarı da kendi oyuncularını alkışlarken, rakip takım oyuncularının çıkışında ise tepkilerini ıslıklarla gösterdi.

Bursaspor\'da sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan kaleci Harun Tekin, William Troost-Ekong ve Pablo Batalla, ilk 11\'de maça başlayacak. Harun, 2 haftalık aradan sonra ilk kez forma giyecek. Hafta içerisinde antrenmanlarda takımla birlikte çalışamayan Ekong ve Batalla da hazır hale gelirken, Fenerbahçe\'ye karşı teknik direktör Paul Le Guen\'den ilk 11\'de şans buldu.

Bursaspor\'un ilk 11\'i şöyle; Harun, Ekong, Titi, Ertuğrul, Barış, Badu, Jorquera, Aziz, Batalla, Kembo, Stancu.

Fenerbahçe\'de geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Janssen, Bursaspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyecek. Forma şansı bulduğu son 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olan Mathieu Valbuena ise, karşılaşmaya yine yedek kulübesinde başlıyor. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Alper Potuk\'un yerine ise Kasımpaşa karşısında olduğu gibi Aatif Chahechouhe ter dökecek.

Fenerbahçe\'nin 11\'i ise şöyle: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Janssen.

GENÇLERDE FENERBAHÇE KAZANDI

U21 Ligi\'nde 15\'inci haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde Fenerbahçe\'yi ağırladı. Karşılaşmanın 22\'nci dakikasında yeşil beyazlı savunmacı Bilal Yıldırım\'ın karşıladığı topu önünde bulan Yiğithan Güveli düzgün bir vuruşla konuk ekibi öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe\'de Yiğithan bu kez 52\'nci dakikada takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Ceza sahasına gönderilen top daha sonra arka direğe çevrilirken burada ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yiğithan\'ın bu golü maçın da skorunu belirledi. Karşılaşmayı Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanarak puanını 32\'ye yükseltti ve Bursaspor\'dan liderliği devraldı. Bursaspor ise 31 puanla ikinci sırada yer aldı.

REKOR BEKLENİYOR

Bursaspor ile Fenerbahçe\'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele taraftarların bu maça ilgisi büyük oldu. Günler öncesinden biletler tükenirken, bugün her iki takım taraftarının kendilerine ayrılan yerleri doldurması öngörülüyor. Aynı zamanda bu akşam Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda en çok seyirci rekorunun da kırılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Bursa\'da oynanan Süper Lig\'deki yine Bursaspor-Fenerbahçe maçını 34 bin 622 biletli seyirci takip etmiş ve bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadı\'ndaki en çok seyircili maç olmuştu.