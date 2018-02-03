T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor - Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA) Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında sahaya atılan maddeler nedeniyle hakem Halil Umut Meler bir süre oyunu durdurup yardımcılarını yanına çağırdı

03 Şubat 2018 00:10

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA)

Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında sahaya atılan maddeler nedeniyle hakem Halil Umut Meler bir süre oyunu durdurup yardımcılarını yanına çağırdı. Maç, olayların yatışmasının ardından devam etti.
Bursaspor - Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında saha olayları yaşandı. Maçın ilk dakikalarında Beşiktaşlı oyuncular korner atışını kullanmaya giderken kale arkası tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atıldı. Ricardo Quaresma ise bir süre korner atışını kullanmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Ancak ilk yarının son anlarına doğru yeniden saha olayları görüldü. Bursaspor\'un koruduğu kale arkasından sahaya yabancı maddeler atılırken, hakem Halil Umut Meler yardımcılarını yanına çağırdı. Bursaspor\'dan kaleci Harun Tekin ile birlikte Emmanuel Badu ve Yusuf Erdoğan tribünleri sakinleştirirken, hakem üçlüsü de bir süre saha içerisinde orta alanda olayların yatışmasını bekledi. Sahanın dört bir tarafı da çevik kuvvet ekipleri tarafından çevrilirken, sahaya atılan maddelerden ötürü foto muhabirleri de zor anlar yaşadı. Oyun bir süre durduktan sonra devam etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBerktuğBURSA DHA BursasporBeşiktaşHalil Umut MelerMaçBursasporMaçınBeşiktaşlıRicardo QuaresmaYeşilbeyazlıAncakHarun TekinEmmanuel BaduYusuf ErdoğanSahanınOyunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24