Bursaspor - Antalyaspor maçının ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: \"Daha fazla çalışmamız gerekiyor\"

Antalyaspor Teknik Direktörü Araujo: \"Kırmızı kart ağır bir karar\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 4 - 0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyleyerek, \"Oynama biçimimizden de mutluyum. Türk halkı için bugün özel bir gün, bu da galibiyeti özel kılıyor. Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha da güzel. Bursaspor taraftarının buradan zevk almış ve mutlu bir şekilde ayrılması beni de çok mutlu ediyor\" dedi.

Henüz kazanılmış bir şeyin olmadığını ifade eden Le Guen, \"Takım olarak daha da iddialı olmak için daha fazla çalışmalıyız. Henüz kazanılmış bir şey yok. Evet, bir oyun stili geliştirdik, bunu git gide geliştiriyoruz ama hala daha fazla çalışmamız gerekiyor\" diye konuştu.

Antalyaspor\'u da değerlendiren Le Guen, \"Doğrusunu söylemek gerekirse Antalyaspor ile 1 ay sonra oynamak yerine bugün oynamayı tercih ederdim. Bu iyi bir şey çünkü, Leonardo\'nun ve belli oyuncuların varlığı 1 ay içinde hangi hale gelebileceklerini düşündüğümde Kasım sonu ya da Aralık\'ta rakipleri için çok tehlikeli bir takım olacaklarını gözlemleyebiliyorum\" ifadelerini kullandı.

SAVUNMAYA ÖVGÜLER

İlk yarıdaki oyundan memnun kaldığını belirten Fransız çalıştırıcı ayrıca şunları söyledi:

\"Sahada çok az pozisyon verdik, hatta hiç vermedik rakibimize. Devamlılık adına bunlar iyi göstergeler. Harun hiç kurtarış yapmak zorunda kalmadı çünkü savunmada çok iyi bir tempo yakalamıştık. Şimdi devamını sağlamak zor olacak. Hem Aziz\'in, hem Barış\'ın hem de Ertuğrul\'un performanslarından memnunum. Akademimizden çıkmış genç bir oyuncu takımımıza hemen sorunsuz adapte olabildi.\"

\'KIRMIZI KART AĞIR BİR KARAR\'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise, \"İyi oynamaya çalıştık. Pozisyonlar da bulduk ama yediğimiz gol ve kırmızı kart pozisyonu var. Pozisyonu izlemedim ama bence ağır bir karar. Benim sahadan gördüğüm kadarıyla ilk faulün ardından kırmızı kart verilmesi ağır bir karar oldu\" dedi.

Oyuna iyi başlayamadıklarını söyleyen Leonardo ayrıca, \"Kornerden gelen ilk golün ardından toparlanamadık. Skoru lehimize çevirecek hamleyi yapamadık. Türk futbolunda risk alan takımları görebiliyorum, maçlarda her an her şey olabiliyor. Gün geçtikçe daha hızlı ve daha agresif bir takım yaratmak istiyorum\" diye konuştu.

Leonardo, Le Guen ile olan dostluğu içine şu ifadeleri kullandı:

\"20 yıl aradan sonra takım arkadaşımla birlikte farklı takımların başında buluşmak, benim için farklı bir duygu. Le Guen ile Paris St-Germain\'de harika bir zaman geçirdik. Farklı ülkelerde karşılaşmak da güzel bir tesadüf. Benim için üzücü, onun için sevinçli bir gün.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Le Guen\'in konuşması

-Leonardo\'nun konuşması