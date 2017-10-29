Bursaspor - Antalyaspor: 4-0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), William Ekong (xxx), Titi (xx), Barış Yardımcı (xx), Mikel Agu (xx), Emmanuel Badu (xx), Aziz Behich (xxx) (Dk. 88 Rüştü Hanlı ?), Pablo Batalla (xxx) (Dk. 90 Cristobal Jorquera ?), Jires Kembo (xxx) (Dk. 83 Dzon Delarge ?), Bogdan Stancu (xx)

YEDEKLER: Muhammed Şengezer, Kofi Atta, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Ricardo Faty, Sinan Bakış

ANTALYASPOR: Ruud Boffin (x), Diego Angelo (xx), Sakıb Aytaç (x), Ondrej Celutska (xx), Harun Alpsoy (x), Sandro Cordeiro (x), Charles Fernando (xx), Chico (x), Maicon Marques (xx) (Dk. 76 William Vanqueur x), Jeremy Menez (x) (Dk. 46 Deniz Kadah x), Samuel Eto\'o (xx) (Dk. 82 Mostapha El Kabir ?)

YEDEKLER: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik, Nazım Sangare, Aydın Karabulut, Ferhat Kaplan, Emre Güral, Maciel Danilo

GOLLER: Dk. 37 Mikel Agu, Dk. 46 Aziz Behich, Dk. 70 Jires Kembo, Dk.89 Pablo Batalla (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Sandro Cordeiro (Antalyaspor)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor\'u 4 - 0\'lık farklı skorla geçti.

20 bin 881 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada yeşil beyazlı ekibin golleri Mikel Agu, Aziz Behich, Jires Kembo ve Pablo Batalla\'dan geldi. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 16\'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4\'üncü dakikada Batalla\'nın uzun pasında topla buluşan Badu, göğsüyle meşin yuvarlağı kontrol edip sağ çaprazdan vurdu. Ancak kaleci Boffin aynı güzellikteki kurtarışıyla tehlikeyi önledi.

19\'uncu dakikada Badu ceza sahası içerisine topla birlikte girerken, sol yan çizgiden ortasını içeriye doğru çevirdi. Savunmada ise Diego Angelo kafayla topu uzaklaştırdı.

23\'üncü dakikada maçın en etkili atağı Bursaspor\'dan geldi. Sol kanatta Jires Kembo, Sakıb Aytaç\'a attığı vücut çalımının ardından ortasında topu kale ağzına doğru gönderdi. Altıpas çizgisi üzerinde boş kalan Badu ise, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

32\'nci dakikada Samuel Eto\'o, ceza yayı üzerinden zor pozisyonda vuruşunu yaparken, top farklı bir şekilde auta yöneldi.

35\'inci dakikada Charles\'ın ara pasında topla buluşan Maicon sağ çaprazdan kaleye doğru yönelirken ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Kaleci Harun Tekin son anda topa ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

37\'nci dakikada Bursaspor golü buldu. Batalla\'nın sol taraftan kullandığı korner atışı sonrası kale önünde topa iyi yükselen Mikel Agu, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Seken top arka direğin hemen yanından ağlarla buluştu: 1-0

45\'inci dakikada orta alan mücadelesinde Antalyaspor\'dan Sandro Cordeiro, Jires Kembo\'ya kontrolsüz yaptığı sert müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü.

46\'ncı dakikada Batalla, sağ taraftan korner kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Aziz Behich ise, ceza sahası dışından gelişine sol çaprazdan yaptığı harika bir vuruşla meşin yuvarlağı iki direğin kesiştiği noktadan ağlara gönderdi: 2-0

65\'inci dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına atılan topa Eto\'o son anda dokundu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

66\'ncı dakikada Batalla\'nın pasıyla topla ceza sahası içerisinde buluşan Jires Kembo, Maicon ile girdiği ikili mücadele sonrasında zor pozisyonda şutunu çekti ancak top yan ağlara gitti.

70\'inci dakikada Bursaspor farkı 3\'e çıkardı. Yeşil beyazlı ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Stancu ceza sahasına doğru ortaladı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Jires Kembo ise, yaptığı vuruşla kaleci Boffin ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-0

89\'uncu dakikada ceza sahası dışından Stancu vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Batalla, müsait durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 4\'e çıkardı: 4-0

Karşılaşma Bursaspor\'un 4-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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