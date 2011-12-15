-Bursaray Emek hattı hizmete açıldı BURSA (A.A) - 15.12.2011 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ''(Bursaray) Hatları uzatmakla yetinmiyoruz, şimdi yeni araç temini için çalışıyoruz. Bir taraftan raylı sistemler bir taraftan da tramvay ve vagon üretimi konusunda çevre iller ve çevre ülkeler için de lojistik merkez haline geliyoruz'' dedi. Altepe, Bursaray Emek hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'ya verdikleri sözü tutmuş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde ''bu dönemin tasarruf dönemi'' olacağını açıkladıklarını hatırlatan Altepe, yaklaşık 250 milyon TL'nin 6,5 kilometrelik hat için fazla olduğunu, bu paraya daha fazla hat yapılması gerektiğini daha ilk günlerde dile getirdiklerini anlattı. Altepe, uluslararası ihale olmasına rağmen ihaleyi Türk firmasının almış olmasının avantajlarını en iyi şekilde kullandıklarını vurgulayarak, ''Yaklaşık 3 ay sabahlara kadar belediyemizdeki uzmanlarımız ve yüklenici firma görevlileri proje üzerinde çalıştı. Gereksiz bazı detaylara girildiğini gördük. Birçok noktada aç kapa tünel yapılmışken, üniversitede delme tünel öngörülüyordu. Bunu aç kapa tünele çevirdik. Bu projede de 900 metre aç kapa tünel yapıldı. Sonuçta tüm çabalarımız Bursa'nın kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak içindi'' diye konuştu. Görükle hattında yapılan tüm değişikliklerin üniversite senatosu tarafından da mutlulukla karşılandığını ifade eden Altepe, yaptıkları hattın eski projeye göre 150 metre daha ileriye gittiğine dikkati çekti. Altepe, eski projede, son durakta inen vatandaşların acile ulaşması için 400 metre yürümesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: ''Yaptığımız değişiklikle şimdi 80 metre yürüyerek polikliniklere ulaşmak mümkün. Bunun yanında eskiden son durak, binaların aralarında öngörülüyordu. Bu güvenlik açısından sıkıntı oluşturuyordu. Görükle, İrfaniye, Kayapa bölgesinden gelecek araçların kampüs içine girmeleri uygun olmadığı için hattın ana yola paralel olması gerekliydi. Ayrıca binaların arasında kalan hattın gelecekte Görükle ve İrfaniye bölgesine kadar uzatılması kolay olmayacaktı. Ancak şimdi hat, kaldığı yerden istenildiği zaman uzatılabilir. Biz yaptığımız bu değişikliklerle hem üniversiteye ulaşımı daha da kolaylaştırdık, hem de Bursa'ya yaklaşık 2,5 kilometrelik daha hat bir kazandırdık.''