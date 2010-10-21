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Spor

Bursapor Old Trafford'da yıkıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Old Trafford'da M.United'da konuk olan Bursaspor güçlük rakibine tek golle boyun eğdi.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Old Trafford'da M.United'da konuk olan Bursaspor güçlük rakibine tek golle boyun eğdi.


Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Bursaspor ManU'ya da mağlup olarak 3'te 0 yaptı. Yeşil-Beyazlılar iyi mücadele etmesine karşın Nani'nin golüne engel olamayınca sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.


ManU karşılaşmaya hızlı başlayan taraf olurken, 7. dakikada sahne alan Portekizli yıldız Nani uzaktan attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Bursaspor oyunu dengelese de gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.


Ertuğrul Sağlam 2. yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlasa da Bursaspor rakip kalaye gitmekte çok zorlandı. Oyunu kontrolü altında tutan ManU girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.


Bu sonucun ardından Bursaspor 0 punda kalırken, ManU puanını 7 yaparak gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı.

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