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Spor

Bursapor Kadıköy'de kazandı; Fenerbahçe 1 puanda kaldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Advocaat ligde henüz galibiyet yüzü göremedi

12 Eylül 2016 00:50

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Pablo Batalla'nın golüyle 1-0 yenilerek 1 puanda kaldı.

Ligin ilk haftasında Başakşehir'e mağlup olan, geçtiğimiz hafta da Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe, Bursaspor'a 1-0 yenilerek ligde tam 24 maç sonra iç saha mağlubiyeti aldı. Karşılaşmanın tek golünü 33. dakikada Pablo Batalla attı.


Kadıköy’de toplamda 28, ligde ise 24 maç sonra mağlup olan Fenerbahçe ise ligde 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Fenerbahçe ligdeki son iç saha yenilgisini 23 Şubat 2015’te 2-1’lik skorla Akhisar Belediyespor’dan almıştı.

 

Advocaat ligde gülemedi 

 


Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde ise henüz 3 puanla tanışamadı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 2’ye çıkartan Pablo Batalla, 4 Büyükler’e karşı lig maçlarında toplam 12 gol atmayı başardı. Arjantinli oyuncu aynı zamanda, Süper Lig’de çıktığı son 3 deplasman maçında 6 gole katkıda bulundu (4 gol, 2 asist). Bursaspor'un bu sezon ligde attığı 3 gol de kafa vuruşlarından geldi.

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