Bursapor işi 3 dakikada bitirdi

Bursaspor evinde konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bursa'nın gollerini 69. dakika da Kubilay Kanatsız, 72. dakikada Pablo Batalla attı. Yeşil beyazlı ekip bu skorla puanını 19'a çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor Batalla'nın önderlik ettiği ataklarda Konyaspor kalesinde gol aradı ancak skoru değiştiremedi. Konuk ekip Konyaspor'da 25. dakikada Rijad Bajic ile gole çok yaklaştı ancak pozisyonda Bursaspor savunması kale önüne adeta etten duvar ördü ve gole izin vermedi.

İlk yarı başladığı skorla 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Atiker Konyaspor'un hızlı gelişen atağında Rijad Bajic'in pasıyla Ömer Ali Şahiner savunmanın arkasına sarktı. Sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahiner kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı ancak Harun gole izin vermedi.



69. dakikada Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş oyuna girdikten 5 dakika sonra topu ağlarla buluşturdu ve Bursaspor'u Atiker Konyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Batalla attığı golle Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor 19 puanla ligde 3. sıraya yerleşti. 2 haftadır 3 puana hasret olan Konyaspor Bursa deplasmanından da eli boş ayrıldı ve lide puan 10 puanla 10. sırada kaldı.



İlk 11'ler

Bursaspor: Harun, Aziz, Şamil, İsmail, Serdar, Faty, Merter, John, Batalla, Del Valle, Deniz

Atiker Konyaspor: Serkan, Douglas, Ali, Abdulkerim, Skubic, Meha, Volkan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Bajic, Rangelov