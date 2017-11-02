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Bursa'nın yeni belediye başkanı belli oldu

Aktaş'ın ismi dün AKP Genel Merkezi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmeler sonucu kesinleşmişti

02 Kasım 2017 19:02

Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına AKP'li  Alinur Aktaş seçildi.

Aktaş'ın ismi dün AKP Genel Merkezi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmeler sonucu kesinleşmişti.

 

Alinur Aktaş kimdir?

 

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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