-Bursa'nın tekstil-konfeksiyon ihracatı 11 ayda 1,5 milyar dolara yaklaştı -Ocak-kasım döneminde ihracat, tekstilde yüzde 21, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 8 oranında arttı -Geçen yılın aynı döneminde, 1 milyar 283 milyon dolarda kalan tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam ihracatı, bu dönemde, 1 milyar 495 milyon doları buldu BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Haluk Yüksel - Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Bursa'dan yılın ilk 11 ayında yapılan ihracat, tekstilde yüzde 21, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 8 oranında arttı. Geçen yılın aynı döneminde, 1 milyar 283 milyon 221 bin dolarda kalan tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam ihracatı, bu dönemde 1 milyar 495 milyon 630 bin doları buldu. AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ocak-kasım döneminde yüzde 21'lik artışla 1 milyar 16 milyon 273 bin dolara ulaşan tekstil ihracatı, geçen yılın aynı döneminde 839 milyon 819 bin dolarda olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 11 ayında, yüzde 8 oranında artarak 479 milyon 357 bin doları bulan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı da geçen yılın aynı döneminde 443 milyon 422 bin dolarda kalmıştı. Kasım ayı ihracatı ise tekstilde yüzde 10'luk artışla 87 milyon 888 bin dolara yükselirken, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 3'lük düşüşle 37 milyon 804 bin dolara geriledi. Ocak-kasım döneminde, tekstil alanında 11 serbest bölgeyle 117 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapılırken, hazır giyim ve konfeksiyonda 7 serbest bölgeyle 104 ülke ve özerk bölgeye ulaşıldı. Bu dönemde, en fazla tekstil ihracatı yapılan ilk 10 ülke ve özerk bölge şöyle: . İhracat Değişim Ülke (Bin dolar) (Yüzde) ----------- ----------- ------- Almanya 128.371 33,8 Rusya 96.812 11,8 İran 70.437 32,7 İngiltere 60.840 21,0 Romanya 59.617 16,9 İtalya 54.905 28,3 Polonya 44.435 8,1 Fas 37.859 42,3 ABD 32.736 75,6 Bulgaristan 28.640 9,6 Aynı dönemde, en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ilk 10 ülke ve özerk bölge şöyle: . İhracat Değişim Ülke (Bin dolar) (Yüzde) ----------- ----------- ------- Almanya 122.294 17,5 İngiltere 78.848 -17,3 İspanya 63.744 23,9 Fransa 46.757 21,9 Belçika 46.336 5,6 Hollanda 15.298 261,3 ABD 12.508 -34,0 İtalya 11.686 3,9 AHL Ser.Bl. 8.778 -18,0 İran 8.540 58,9 (HLK-ABK)