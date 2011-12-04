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Ekonomi

Bursa'nın tekstil

04 Aralık 2011 13:32

-Bursa'nın tekstil-konfeksiyon ihracatı 11 ayda 1,5 milyar dolara yaklaştı -Ocak-kasım döneminde ihracat, tekstilde yüzde 21, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 8 oranında arttı -Geçen yılın aynı döneminde, 1 milyar 283 milyon dolarda kalan tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam ihracatı, bu dönemde, 1 milyar 495 milyon doları buldu  BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Haluk Yüksel - Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Bursa'dan yılın ilk 11 ayında yapılan ihracat, tekstilde yüzde 21, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 8 oranında arttı. Geçen yılın aynı döneminde, 1 milyar 283 milyon 221 bin dolarda kalan tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam ihracatı, bu dönemde 1 milyar 495 milyon 630 bin doları buldu. AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ocak-kasım döneminde yüzde 21'lik artışla 1 milyar 16 milyon 273 bin dolara ulaşan tekstil ihracatı, geçen yılın aynı döneminde 839 milyon 819 bin dolarda olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 11 ayında, yüzde 8 oranında artarak 479 milyon 357 bin doları bulan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı da geçen yılın aynı döneminde 443 milyon 422 bin dolarda kalmıştı. Kasım ayı ihracatı ise tekstilde yüzde 10'luk artışla 87 milyon 888 bin dolara yükselirken, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 3'lük düşüşle 37 milyon 804 bin dolara geriledi.  Ocak-kasım döneminde, tekstil alanında 11 serbest bölgeyle 117 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapılırken, hazır giyim ve konfeksiyonda 7 serbest bölgeyle 104 ülke ve özerk bölgeye ulaşıldı. Bu dönemde, en fazla tekstil ihracatı yapılan ilk 10 ülke ve özerk bölge şöyle: .               İhracat     Değişim Ülke          (Bin dolar)   (Yüzde) -----------   -----------   ------- Almanya         128.371       33,8 Rusya            96.812       11,8 İran             70.437       32,7 İngiltere        60.840       21,0 Romanya          59.617       16,9  İtalya           54.905       28,3 Polonya          44.435        8,1 Fas              37.859       42,3 ABD              32.736       75,6 Bulgaristan      28.640        9,6 Aynı dönemde, en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ilk 10 ülke ve özerk bölge şöyle: .               İhracat     Değişim Ülke          (Bin dolar)   (Yüzde) -----------   -----------   ------- Almanya         122.294       17,5 İngiltere        78.848      -17,3 İspanya          63.744       23,9 Fransa           46.757       21,9 Belçika          46.336        5,6     Hollanda         15.298      261,3 ABD              12.508      -34,0 İtalya           11.686        3,9 AHL Ser.Bl.       8.778      -18,0 İran              8.540       58,9 (HLK-ABK)

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