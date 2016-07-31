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Ekonomi

Bursa'nın dev holdinginin patronu ve çocukları serbest bırakıldı

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, gözaltına alınanlar arasında cemaatle ilgisi olmayan kişiler bulunduğunu söylemişti

31 Temmuz 2016 21:09

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve üç oğlu serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, eski Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez ve 3 oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş adamı ve çocukları, savcılıkça serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyon kapsamındaki çalışmaları sürüyor.

Bursa merkezli 28 Temmuz'da başlatılan operasyon kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın bulunduğu 152 kişi gözaltına alınmıştı.

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