Bursalılar yerli malı tramvaya binecek

T24- Bursalılar Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, 2010 yılının en önemli projelerinden biri olan sokak tramvayının müjdesini verdi.

Projeye göre, şehir merkezinde genişlemeye elverişli olmayan caddelere alternatif olarak sokak tramvayı inşa edilecek. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre 4 duraktan oluşacak projede inşaat aşamasına gelindiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, bunun Bursa için bir prestij projesi olduığunu söyledi. Hat üzerinde planlanan duraklar ise; Heykel, Setbaşı, Uluyol ve İnönü caddesi olacak.



Sokak tramvayı projesinin diğer projelerden ayıran önemli bir özelliği de bulunuyor. Tramvay hattında kullanılacak olan vagonlar tamamen yerli malı olarak Bursa'da üretilecek. Bursa'daki tüm otomotiv sektöründeki mühendisleri bir araya getirdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "4 yılda tamamlanabilecek tasarım işini biz inancımızla 8 ay gibi bir kısa sürede tamamladık" dedi. Prototip üretimine yılbaşından sonra başlayacaklarını ifade eden Altepe, 2010 yılı Haziran ayında ilk vagonun bitmiş olacağını açıkladı.





Tüm parçalar Bursa'da üretilecek

Altepe, "Projeyi ilk dile getirdiğimizde Bursa'daki bazı şirketler özellikle de yabancı şirketler projeye katılmak konusunda çekince ile yaklaştılar. Çok kısa sürede bize destek veren firmalar ile önemli adımlar atınca şimdi o yabancı şirketler üretim aşamasında bize ortak olmak istiyorlar” dedi. Tamamen yerli malı bir proje olmasını istediklerini ifade eden Altepe, vagonların parçalarını üretmek için gelen tekliflerin hepsini geri çevirdiklerini söyledi. Bunun bir prestij meselesine dönüştüğünden bahseden Altepe, “Neden raylarımızda Türk malı vagonlar dolaşmasın biz bunu yapacak kalitede ve güçteyiz" dedi.





Avrupa eski teknoloji fabrikalara sahip

Avrupa’ya göre teknoloji anlamında büyük bir avantaja sahip olduklarını kaydeden Altepe, "Avrupa’daki otomotiv fabrikaların birçoğu yüz yılın üzerinde bir geçmişe sahip. Teknoloji yenilemek çok maliyetli bir iş olduğundan ötürü yıllar öncesinin teknolojileri ile üretim yapıyorlar. Oysa Bursa’daki fabrikaların birçoğu son teknoloji makinalar ile çalışıyorlar. Avrupa’nın 10 saatte ürettiği bir parçayı biz 2 saatte üretebiliyoruz. Bu üstünlüğümüzün de farkındayız. Avrupa’dan heyetler Bursa’ya geldiğinde kullandığımız teknolojilere onlar da hayran kalıyorlar. O yüzdendir ki önemli otomotiv markalarının çoğu Bursa’da üretim yapıyorlar. Onlardan daha kalitelisini daha düşük maliyetlerle yaparsak neden bizden almasınlar. Bundan doğal bir şey olamaz” dedi.





Metrobüsleri biz burada da üretebilirdik





Başkan Recep Altepe “Bursa’daki vagonları üretmelerinin çok da zor olmadığını açıklarken biz bu üretimi yapacak teknoloji ve tecrübeye yıllardır sahibiz. Hatta yıllar önce eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna zamanında, İstanbul’un metrolarını biz üretecektik. Bu konuda anlaşmak üzereydik. Fakat bazı problemler nedeniyle bu gerçekleşemedi” dedi.



Ayrıca İstanbul’da geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve kullanılan araçların Hollanda’da çok yüksek maliyetlerle üretilmesi ile gündeme gelen metrobüslerin Bursa’da çok daha ucuza üretebiliriz” dedi. Altepe, “Biz o araçları çok daha kalitelisini daha ucuza üretebilecek donanıma sahibiz. Tüm Avrupa ve dünyaya Bursa’dan otobüs ihraç ediyoruz. Metrobüsleri de üretebilirdik” dedi.

yerli malı tramvaya binecek