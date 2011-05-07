-BURSALI TARAFTAR POLİSLE TARTIŞTI ANKARA (a.a) - 07.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde Bursa Atatürk Stadı önünde bekleyen yeşil beyazlı taraftarlar, siyah beyazlı taraftarların maça gelmesini istemediklerini belirterek polisle tartıştı. Çıkan olaylarda polise taş atan taraftarlar, biber gazı ile durduruldu. Biber gazından, taraftarlar, polisler ve çevreden geçen vatandaşlar olumsuz etkilendi. Bin dolayında taraftarın birçoğu ellerinde taşlar ve sopalarla bekleyişini sürdürüyor.